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Turizm, günümüzde pek çok kent hatta ülkenin en önemli gelir kalemlerinden biri. Milyarlarca dolar gelirin söz konusu olduğu sektör, bir yandan da farklı sorunları ortaya çıkarıyor. Turistik kentlerin sakinleri, artan konut ve yeme içme fiyatlarının yanı sıra şehir dokusunda oluşan bozulmalar nedeniyle oldukça tepkili. İşte yapılan son araştırmalara göre turistlerin en çok zarar verdiği kentler...