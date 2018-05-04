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Turistlerin en çok zarar verdiği kentler

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

İşte yapılan son araştırmalara göre turistlerin en çok zarar verdiği kentler...

Turistlerin en çok zarar verdiği kentler

Turistlerin en çok zarar verdiği kentler

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Turizm, günümüzde pek çok kent hatta ülkenin en önemli gelir kalemlerinden biri. Milyarlarca dolar gelirin söz konusu olduğu sektör, bir yandan da farklı sorunları ortaya çıkarıyor. Turistik kentlerin sakinleri, artan konut ve yeme içme fiyatlarının yanı sıra şehir dokusunda oluşan bozulmalar nedeniyle oldukça tepkili. İşte yapılan son araştırmalara göre turistlerin en çok zarar verdiği kentler...
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Konut dolar turist

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