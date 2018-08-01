‘Türk-Amerikan İlişkilerinde Anahtar Rahip Brunson Kilit İran’

Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, “Türkiye ile ABD ilişkileri daha önce de defalarca gerginleşti. 1964 Johnson mektubu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ambargo, 1 Mart tezkeresi ve çuval olayı hızla akla geliyor. Ancak iki ülke ilişkileri daha önce hiç bu kadar gerilmemişti. Çünkü ikili ve çok taraflı bölgesel sorunlar üst üste birikti” diyor.

2001-2006 yılları arasında Washington’da görev yapan Loğoğlu, 1 Mart tezkeresi döneminde yaşanan krizle bu sürmekte olan gerilimin birbirinden farklı olduğunu söylüyor: “Spekülasyon diyorum veriler ve geçmiş birikimler ABD’nin başkanı Donald Trump, Türkiye’nin cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan olduğundan bu krizin nasıl evrileceğini öngörmek zor. Ancak şu kadarını söyleyeyim iki ülke ilişkilerinde bir kopuş olmayacak ama açılacak yaraların kapanması çok daha zor olacak.”

İki ülke arasında görünürde en büyük kriz, “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “casusluk faaliyetinde bulunmak” suçlamalarıyla 35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İzmir Diriliş Kilisesi rahibi Andrew Craig Brunson’ın henüz serbest bırakılmamış olması. 19 ayı aşan tutukluluğun ardından İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla cezaevindeki tutukluluğu ev hapsine çevrilen Rahip Brunson’ın halen Türkiye’den çıkamıyor olması hem ABD Başkanı Trump’ın hem de Başkan Yardımcısı Pence’in Ankara karşıtı sert sözlerine neden oldu.