Türk-Amerikan İlişkilerinde Diplomasi Trafiği Hızlandı

Kaidanow'un başkanlığında Pentagon ve Maliye Bakanlığı’ndan temsilcilerden oluşan ABD heyetiyle diyalog toplantısında, Türk tarafında Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri hazır bulundu. Diyalog toplantısının birinci bölümünde sadece yetkililer bulunurken, öğleden sonraki ikinci bölümüneyse Türkiye’de savunma sanayii alanında faaliyet yürüten Amerikan ve Türk firmalarının da katıldığı kaydedildi.

Kaidanow başkanlığındaki ABD heyetinin Ankara ziyaretine ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, Kaidanow'un katılımıyla bugün (30 Mart) “5. Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu Toplantısı” düzenlendi.

Ankara'da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tina Kaidanow, savunma odaklı müzakereler için Türk yetkililerle masaya oturdu. Washington'da da Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan biraraya geldi.

Türk-Amerikan ilişkileri bugün yoğun bir diplomasi trafiğine sahne oluyor. Ankara ve Washington, iki ülkenin üst düzey yetkililerince karşılıklı önemli ziyaretlere ev sahipliği yapıyor.

Açıklamada, “Toplantıda, heyetler Türkiye ve ABD’nin her iki ülkenin de yararına yönelik ortak güvenlik ve savunma ticareti hedeflerine bağlılıklarını teyit etmişler; Türkiye ve ABD’de savunma sanayii alanında kaydedilen güncel gelişmeler, iki ülke arasında bu alanda işbirliği olanakları, öne çıkan ortak projeler gibi hususlar ele alınmıştır” denildi.

Türk Dışişleri, ABD tarafıyla savunma sanayii odaklı bu diyalog toplantıları müzakerelerinin 2014 yılında başlatıldığını anımsattı.

Bu arada Kaidanow'un, Türk Adalet Bakanlığı'yla da temaslarda bulunduğu öğrenildi. Ancak Kaidamow'un Ankara ziyaretindeki görüşmelerine ilişkin ABD tarafınca açıklama yapılmadı.

Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın Washington'da

Öte yandan Ankara'da bu görüşmeler olurken, Türk-Amerikan ilişkileri açısından Washington da önemli bir başka görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Çalışma ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la görüştü. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Türk-Amerikan ilişkileriyle bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğünü belirtmişti. Görüşmede ayrıca, 8-9 Mart'ta Washington'da düzenlenen çalışma grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesinin beklendiği ifade edilmişti.