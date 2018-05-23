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Türk-Amerikan İlişkilerinde Neler Oluyor?

23.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler gergin. Ancak Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gerilimi önemsemez göründü ve Türkiye’nin Amerika için hala önemli bir müttefik olduğunu söyledi

Türk-Amerikan İlişkilerinde Neler Oluyor?

Türkiye Amerika’nın büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına ve İsrail’in Gazze’de Filistinli protestoculara karşı gerçek mermi kullanmasına tepki gösterdi. Ankara, Amerika ve İsrail’deki büyükelçilerini geri çağırdı. Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler gergin görünüyor.

Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler Amerikalı bir rahibin Türkiye’de yargılanması ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın New York’ta hapiste olması yüzünden gergin.

İstanbul ve Ankara’da geçtiğimiz günlerde toplanan kalabalıklar Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve Gazze’de Filistinli protestocularla İsrail askerleri arasındaki ölümcül çatışmaları protesto etti. Türkiye, Washington ve Tel Aviv büyükelçilerini geri çağırdı. Başbakan Binali Yıldırım hem ölümleri hem de Amerika’nın tepkisini kınadı.

Başbakan Yıldırım, ‘‘Dünya barışını, bölge barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım' diyen Amerika'nın da bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır. Ve asla kabul edilemez” diye konuştu.’

Ancak Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gerilimi önemsemez göründü ve Türkiye’nin Amerika için hala önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Sözcü, “Türkiye’nin büyükelçisini geri çağırdığını biliyoruz. Türkiye’nin bunu yapmaya hakkı var. Bunun Türk hükümetiyle ilişkilerimizi bozacağını sanmıyorum’’ dedi.

İkili ilişkilerdeki bir diğer sorun Türkiye’nin Amerikalı rahip Andrew Brunson’u 2016’dan itibaren hapiste tutması. Brunson casusluk ve terörle bağlantılı suçlardan 35 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı suçlamaların asılsız olduğunu söylüyor. Bu şekilde düşünen birçok Amerikalı senatör de rahibin serbest bırakılmasını istiyor.

Brunson’ın İzmir’de yapılan duruşmasını izleyen Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Amerika’nın Sesi Türkçe Bölümü’ne,“Bizim ülkemizde bir inanış vardır, bir masumu hapse atmamak için gerekirse yüz suçluyu bırakmayı tercih ederiz. Ancak Türkiye’de hapse atılanlara bakacak olursak görünen o ki şu an bunun tam tersi oluyor’’ yorumunda bulundu.

Başkan Donald Trump da Brunson’un serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ankara ‘rehine diplomasisi’ izlediği şeklinde suçlamalarla her geçen gün daha çok yüz yüze kalıyor.

Washington’daki Amerikan İlerleme Merkezi adlı düşünce kuruluşu uzmanı Michael Werz de Amerika’nın Sesi Türkçe Bölümü’nün sorularını yanıtladı ve ‘‘Görünen o ki bu tamamen iş ilişkisi. Türkiye’nin Amerika’dan ve Avrupa’dan bazı imtiyazlar koparmak gibi bir amacı var. Bu tutumun devam etmesi Türkiye’nin ulusal güvenliği, ekonomisi, bölgedeki ve dünyadaki duruşu açısından iyi olmayacaktır’’ diye konuştu.

Türkiye Amerika’yı Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı İran’a yönelik yaptırımları delmeye yardım ettiği gerekçesiyle New York’ta yargıladığı için kınadı ve hiçbir ülkenin Türkiye’yi yargılama ya da cezalandırma hakkı olmadığını söyledi.

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