Türk-Amerikan İlişkilerinde Neler Oluyor?

Türkiye Amerika’nın büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına ve İsrail’in Gazze’de Filistinli protestoculara karşı gerçek mermi kullanmasına tepki gösterdi. Ankara, Amerika ve İsrail’deki büyükelçilerini geri çağırdı. Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler gergin görünüyor. Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler Amerikalı bir rahibin Türkiye’de yargılanması ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın New York’ta hapiste olması yüzünden gergin. İstanbul ve Ankara’da geçtiğimiz günlerde toplanan kalabalıklar Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve Gazze’de Filistinli protestocularla İsrail askerleri arasındaki ölümcül çatışmaları protesto etti. Türkiye, Washington ve Tel Aviv büyükelçilerini geri çağırdı. Başbakan Binali Yıldırım hem ölümleri hem de Amerika’nın tepkisini kınadı. Başbakan Yıldırım, ‘‘Dünya barışını, bölge barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım' diyen Amerika'nın da bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır. Ve asla kabul edilemez” diye konuştu.’

Ancak Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gerilimi önemsemez göründü ve Türkiye’nin Amerika için hala önemli bir müttefik olduğunu söyledi. Sözcü, “Türkiye’nin büyükelçisini geri çağırdığını biliyoruz. Türkiye’nin bunu yapmaya hakkı var. Bunun Türk hükümetiyle ilişkilerimizi bozacağını sanmıyorum’’ dedi. İkili ilişkilerdeki bir diğer sorun Türkiye’nin Amerikalı rahip Andrew Brunson’u 2016’dan itibaren hapiste tutması. Brunson casusluk ve terörle bağlantılı suçlardan 35 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı suçlamaların asılsız olduğunu söylüyor. Bu şekilde düşünen birçok Amerikalı senatör de rahibin serbest bırakılmasını istiyor. Brunson’ın İzmir’de yapılan duruşmasını izleyen Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Amerika’nın Sesi Türkçe Bölümü’ne,“Bizim ülkemizde bir inanış vardır, bir masumu hapse atmamak için gerekirse yüz suçluyu bırakmayı tercih ederiz. Ancak Türkiye’de hapse atılanlara bakacak olursak görünen o ki şu an bunun tam tersi oluyor’’ yorumunda bulundu.