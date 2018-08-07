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Türk asıllı eski bakandan çirkin 'posta kutusu' benzetmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Türk asıllı eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, burka ve peçe giyen Müslüman kadınları 'banka soyguncuları' ve "posta kutuları'na benzetti.

Türk asıllı eski bakandan çirkin 'posta kutusu' benzetmesi

Johnson, The Telegraph gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Danimarka'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası" kapsamında kamusal alanda burka ve peçe giyilmesi yasağını eleştirdi.

Hatta İngiltere'nin Danimarka gibi yasakçı olmaması gerektiğini vurgulayan Johnson, Kopenhag yönetiminin söz konusu uygulamasını baskıcı bulduğunu da ifade etti.

Ancak eski dışişleri bakanının Müslüman kadınların kıyafet seçimi konusundaki sözleri ise her kesimden eleştiri aldı.

Boris Johnson, "Kadınlardan yüzlerini örtmelerini beklemenin tuhaf ve zorbaca olduğunu söylerseniz, tamamen katılırım. Daha ileri gidip insanların posta kutularına benzemeyi tercih etmelerinin kesinlikle saçma olduğunu söylerim." ifadelerini kullandı.

"Bir kız öğrenci okula ya da üniversitedeki derse banka soyguncusu gibi gelse.." diye devam eden Johson, "Daha sonra bu kişiyle konuşmak isterdim" diye ekledi.

Yazısında "İnsanlar mutlak surette birbirlerinin yüzlerini görebilmeli" diyen eski dışişleri bakanı, insanların konuşurken birbirlerinin yüz ifadelerini görmesi gerektiğini ve bu durumun makul olduğunu kaydetti.

Johnson ayrıca bireysel işletmelerin ya da hükümete bağlı kuruluşların çalışanlarına müşterileriyle en iyi iletişimi sağlayacak kıyafet uygulaması konusunda özgür olması gerektiğini de savundu.

Müslüman kadınların gelecekte bir gün bu kıyafetleri giymeyeceğini umduğunu belirten Boris Johnson, böylece söz konusu uygulamanın da ortadan kalkacağını belirtti.

İşçi Partili Milletvekili: Kadınlar sokaklarda saldırıya uğruyor, Johnson alaya alıyor

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Jess Philips, Boris Johnson'ı Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet etti.

Philips, Johnson'ın 2010 Eşitlik Yasası'nın iki maddesini ihlal ettiğini dile getirdi

Yine İşçi Partili Milletvekili David Lammy de, "Sokaklarımızda Müslüman kadınlara saldırı oluyor, başörtüleri haydutlar tarafından çıkarılıyor ama Boris Johnson onları alaya alarak posta kutusuna benzetiyor" ifadelerini kullandı.

David Lammy ayrıca "Bizim Donald Trump'ımız kirli seçim hırsı ve emelleri için İslamofobi ateşinin alevlerini körüklüyor" şeklinde konuştu.

Twitter hesabından Johnson'ı eleştiren İngiltere Müslümanlar Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mikdat Versi de, "Boris Johsnon, Müslüman kadınları banka soyguncularına benzetiyor ve onları posta kutuları gibi görüyor. Peki bu dil, aşırı sağa doğru teşvikten başka bir işe yarıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Johnson'a bir tepki de Liberal Demokratlardan geldi.

LD'den Milletvekili Christine Jardine, “Sayın Johnson’ın burka takan kadınlarla ilgili alaycı, sorumsuz açıklamaları tiksindirici ve nefret uyandırıcı bir durum. Bu yorumlarıyla bir kez daha yabancı düşmanı olduğunu kanıtladı" şeklinde konuştu.

Danimarka'daki yasak

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
senin sacında çaLı süpurgesıne benzıyor nevar yanı
ee öyleler. erkeklerin karar vermiş olduğu arap uydurması bir görüntü. Allah’ın emri değil. Allah kendi yarattığı kuluna böyle adaletsiz davranmaz. o sıcakta ne ala, erkekler beyaz giysin kadınlar siyah. Ahlak ve vicdanınız temiz olsun. Tüm Dinler bunu öğretmeye çalışır...
doğru demiş
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