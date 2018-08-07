Türk asıllı eski bakandan çirkin 'posta kutusu' benzetmesi

Johnson, The Telegraph gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Danimarka'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası" kapsamında kamusal alanda burka ve peçe giyilmesi yasağını eleştirdi. Hatta İngiltere'nin Danimarka gibi yasakçı olmaması gerektiğini vurgulayan Johnson, Kopenhag yönetiminin söz konusu uygulamasını baskıcı bulduğunu da ifade etti. Ancak eski dışişleri bakanının Müslüman kadınların kıyafet seçimi konusundaki sözleri ise her kesimden eleştiri aldı. Boris Johnson, "Kadınlardan yüzlerini örtmelerini beklemenin tuhaf ve zorbaca olduğunu söylerseniz, tamamen katılırım. Daha ileri gidip insanların posta kutularına benzemeyi tercih etmelerinin kesinlikle saçma olduğunu söylerim." ifadelerini kullandı. "Bir kız öğrenci okula ya da üniversitedeki derse banka soyguncusu gibi gelse.." diye devam eden Johson, "Daha sonra bu kişiyle konuşmak isterdim" diye ekledi. Yazısında "İnsanlar mutlak surette birbirlerinin yüzlerini görebilmeli" diyen eski dışişleri bakanı, insanların konuşurken birbirlerinin yüz ifadelerini görmesi gerektiğini ve bu durumun makul olduğunu kaydetti.

Johnson ayrıca bireysel işletmelerin ya da hükümete bağlı kuruluşların çalışanlarına müşterileriyle en iyi iletişimi sağlayacak kıyafet uygulaması konusunda özgür olması gerektiğini de savundu. Müslüman kadınların gelecekte bir gün bu kıyafetleri giymeyeceğini umduğunu belirten Boris Johnson, böylece söz konusu uygulamanın da ortadan kalkacağını belirtti. İşçi Partili Milletvekili: Kadınlar sokaklarda saldırıya uğruyor, Johnson alaya alıyor İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Jess Philips, Boris Johnson'ı Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet etti. Philips, Johnson'ın 2010 Eşitlik Yasası'nın iki maddesini ihlal ettiğini dile getirdi Yine İşçi Partili Milletvekili David Lammy de, "Sokaklarımızda Müslüman kadınlara saldırı oluyor, başörtüleri haydutlar tarafından çıkarılıyor ama Boris Johnson onları alaya alarak posta kutusuna benzetiyor" ifadelerini kullandı. David Lammy ayrıca "Bizim Donald Trump'ımız kirli seçim hırsı ve emelleri için İslamofobi ateşinin alevlerini körüklüyor" şeklinde konuştu.