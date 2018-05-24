Türk askere iltica hakkına Ankara tepki gösterdi

Yunanistan Danıştayı, hükümetin iltica hakkı kararına itirazını reddetmişti.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sekiz Türk askerinin Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunması Ankara ve Atina arasında gerginliğe yol açıyor. Yunanistan Danıştayı'nın iltica başvurusunda bulunan askerlerden birine daha iltica hakkı tanıması Türkiye'de tepkiyle karşılandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınarak "Yunanistan Danıştayı'nın hukuk kurallarını hiçe saydığı” belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Yunan adaletinin "bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz” denildi.

Bakan Çelik'ten tepki

AB Bakanı Ömer Çelik de Yunanistan Danıştayı'nın iltica kararına Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sert tepki gösterdi. Kararı "utanç verici” olarak nitelendiren Çelik, mesajında "AB Üyesi Yunanistan’ın hukuk sistemi, Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır” ifadesini kullandı.