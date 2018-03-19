'Türk Askeri Afrin’de Kalmayacak’

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk askerlerinin Afrin’de kalmayacağını, bölgeyi “gerçek sahiplerine” teslim edeceğini belirtti.

Bozdağ ayrıca Afrin’in alınmasından sonra Türkiye’nin sınırlarına yönelik tehditlerin önemli ölçüde azaldığını kaydetti. Bozdağ, Türkiye’nin Amerika tarafından YPG’ye verilen silahların çoğunu da ele geçirdiğini söyledi.

Bu arada Afrin’deki Kürt sivil otoritesinin üst düzey isimlerinden Hevi Mustafa 200 binden fazla kişinin kalacak yeri olmadığını, gıda ve suları da olmadığını belirtti.

Hevi, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “İnsanlar ya arabalarında ya da çocuklarıyla ağaçların altında uyuyor” dedi.

Bu arada Uluslararası Kızılhaç Örgütü Afrin’de sivil nüfusa daha fazla erişim çağrısında bulundu.

Örgütün başkanı Peter Maurer Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı’nın Afrin’deki Kürt toplumu arasında güvenilirliğinin sıfıra yakın olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı Afrin’de YPG tarafından kurulan bubi tuzağının 7’si sivil 4’ü Özgür Suriye Ordusu üyesi toplam 11 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Ajans, patlamanın 4 katlı bir binada, ÖSO üyelerinin patlayıcıları temizlemekte olduğu sırada gerçekleştiğini kaydetti.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Özgür Suriye Ordusu üyelerinin Afrin’de yağma yaptıklarını iddia etti.