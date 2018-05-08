Türk askerin iltica başvurusuna Atina'dan onay

Ahmet Güzel, Türkiye'ye gönderilmesi halinde karşılaşacağı riskler dolayısıyla iade edilmeyecek.Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bu ülkeye kaçan sekiz askerden eski binbaşı Ahmet Güzel'in iltica talebine onay verdi.
Anadolu Ajansı'nın Yunan AMNA haber ajansına dayandırdığı haberinde, iltica talebinde bulunan askerlerin dosyalarını bireysel olarak inceleyen Yunanistan İltica Dairesi'nin 10'uncu Bağımsız Komisyonu, Güzel'in ayrıca cezaevinden salınacağını duyurdu.
Komisyon'un kararında "Askerin Türkiye'ye gönderilmesi halinde ciddi risklerle karşılaşacağı, yargılanacağı mahkemenin gerekli olan bağımsızlığa ve tarafsızlığa sahip olmayacağı" iltica talebinin onayında gerekçe olarak gösterildi.
Bugünkü kararla, iltica başvurusu kabul edilen asker sayısı ikiye çıktı. İltica talebi kabul edilen bir diğer asker Süleyman Özkaynakçı karardan kısa bir süre sonra serbest kalmış, ancak Yunan hükümetinin kararın dondurulması talebiyle yeniden gözetim altına alınmıştı.
Darbe girişiminde yer aldığı iddia edilen sekiz askerden dolayı Türkiye ile Yunanistan hükümetleri arasında bir süredir gerginlik yaşanıyordu.
Sekiz kişilik grup, darbe girişiminin ardından helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan kenti Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Diğer askerlerin iltica taleplerine ilişkin yargı süreci devam ediyor.
Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, askerlerin Yunanistan'da yargılanmasının mümkün olup olmadığını araştırdıklarını söylemiş ve ''Başbakan (Aleksis Tsipras) askerlerin adil bir biçimde yargılanmalarını istiyor'' demişti.
Türkiye askerlerin iadelerini talep ederken, şu ana kadar üç kişi hakkındaki talep reddedildi..
DW,AP/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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