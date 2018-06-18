Türk askerinden Menbiç hattında devriye

TSK, askerin Fırat Kalkanı bölgesi ile Menbiç arasındaki hatta devriye faaliyeti yürüttüğünü duyurdu.Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında varılan Menbiç yol haritası çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede devriye gezmeye başladığını açıklandı. Açıklama, TSK tarafından yapıldı. TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre devriye faaliyeti Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta yapılıyor. ABD askerinin de bağımsız devriye faaliyeti başlattığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, Türk ve Amerikalı askerlerin ABD üssünün bulunduğu Dadat ilçesi karşısında ortak devriye-koordinasyon faaliyeti gerçekleştirdiğini de duyurdu. NTV haber kanalı ise Türk askerinin Menbiç'in dış mahallelerine girdiği bilgisini paylaştı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü Şervan Derviş ise Türk askerinin kuzeydeki Sacu bölgesinde devriye gezdiğini belirtti. Derviş ABD askerlerinin ise Konseyin kontrolündeki güney bölgelerde devriye faaliyeti yürüttüğünü ve tarafların birbirinin bölgesine girmeyeceğini söyledi.