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'Türk askerinin Instagram'da bunu yapması çok tehlikeli'

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyona katılan askerlerin bulundukları yerle ilgili Instagram'dan coğrafi etiketleme yaptığına dikkat çeken Russia Today, bu yüzden rotalarının kolaylıkla takip edildiği ve hassas askeri enformasyonun tehlikeye girdiği uyarısı yaptı.

'Türk askerinin Instagram'da bunu yapması çok tehlikeli'

RT Digital'in yaptığı araştırmadan, Türkiye'nin Kilis ve Reyhanlı gibi sınır bölgelerinden Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine hareket eden askerlerin, Instagram'da video ve görüntü paylaşırken bulundukları yerle ilgili açıkça coğrafi etiketleme yaptığı ortaya çıktı. Etiketlenen yerler Reyhanlı ve Kilis'den Afrin ve Azez'e dek uzanıyor.​

RT Digital'in incelediği paylaşımlarda kamuflaj üniformalı askerler tankların hareketlerini ve topçu ateşlerini kaydederken görülüyor.

Kamuya açık bu paylaşımlar askeri harekatın rotasını herkes için takip edilebilir hale getiriyor.

RT Digital'in analizine göre Türk askerleri için en popüler coğrafi etiket haline gelen Afrin'den bu şekilde Instagram paylaşımları özellikle 21 Ocak'ta tavan yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk askeri instagram Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aman diyim Mehmet'im, akıllı olun, karda yürüyün izinizi belli etmeyin. Savaş kazanılsın sonra paylaşırsınız istediğiniz kadar. Allah hepinizi korusun.
Lütfen öyle cahillik yapıp hem vatanımızı riske sokar hem kendinizi anneniz babamız çocuklarız ve sevgililerini sizi bekliyor sizler paylaşım yapmasanızda türk milletinin kahmanısınız türk halkı olarak hem destekliyoruz hem de yanınızdayız ALLAH SİZİ KORUSUN..amin
Bu durum çok önemli..inşallah karar vericiler bunu dikkate alıyorlardır..
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