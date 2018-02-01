'Türk askerinin Instagram'da bunu yapması çok tehlikeli'

RT Digital'in yaptığı araştırmadan, Türkiye'nin Kilis ve Reyhanlı gibi sınır bölgelerinden Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine hareket eden askerlerin, Instagram'da video ve görüntü paylaşırken bulundukları yerle ilgili açıkça coğrafi etiketleme yaptığı ortaya çıktı. Etiketlenen yerler Reyhanlı ve Kilis'den Afrin ve Azez'e dek uzanıyor.
RT Digital'in incelediği paylaşımlarda kamuflaj üniformalı askerler tankların hareketlerini ve topçu ateşlerini kaydederken görülüyor.
Kamuya açık bu paylaşımlar askeri harekatın rotasını herkes için takip edilebilir hale getiriyor.
RT Digital'in analizine göre Türk askerleri için en popüler coğrafi etiket haline gelen Afrin'den bu şekilde Instagram paylaşımları özellikle 21 Ocak'ta tavan yaptı.
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