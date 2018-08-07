Türk Askerlerini ‘Kalkan’ Olarak Gören Suriye Köyü

Bazıları, bombardıman durunca geri döndü. Ancak bölge halkının çoğunluğu, Türk askerinin Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan anlaşma sonrası bölgeye gelmesi ve gözlem noktası oluşturmasının ardından geri geldi.

Esat, İdlib’in bir sonraki hedef olacağını daha önce açıkladı.

Kasaba, muhaliflerin son güçlü olduğu bölgelerden İdlib’in kuzeybatısında, rejim güçlerine cephe olan bölgenin hemen yanında.

Ancak halkın yeni bir saldırı olabileceği konusundeki kaygıları artıyor.

Suriye’nin el-Surman kasabasının çevresindeki Türk bayrağı bölge halkı tarafından Türk güçlerinin bölgeye geldiği Şubat ayından buyana rejim güçlerine karşı kalkan olarak görülüyor.

Anlaşma çerçevesinde İdlib ‘çatışmasızlık bölgesi’ olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e konuyla ilgili baskı yapıyor.

Bu ihtimal ülkede 3.5 milyon Suriyeli barındıran Türkiye’de alarm zillerinin çalmasına neden olmuş durumda.

Birleşmiş Milletler böyle bir durumda 2.5 milyon kişinin Türk sınırına yönelebileceği uyarısında bulunuyor.

İdlib’e karşı bir saldırının yeni bir insani kriz yaratmasından endişe ediliyor.

Esat güçlerinin bazı bölgelerde kontrolu yeniden ele almasıyla evlerinden olan Suriyeliler İdlib’e yöneldi.

El-Surman’dakiler kaderlerinin uluslararası diplomasiye bağlı olduğunun farkında. Bu, onları biraz rahatlatıyor.

Fabrika sahibi 33 yaşındaki Halid Daimes, “İdlib’in kaderini bilmek için gelecek haftalardaki konferansların sonucunu bekliyoruz” diyor. Daimes, garantilerin Türkler’den gelmesi durumunda kendilerini rahat hissedebileceklerini belirtiyor ve “Türkler umarım kasabanın içine de gelirler” diyor.

Daimes, Türk güçlerin Halep’in kuzeyinde olduğu gibi İdlib’in içinde de konuşlanmasını istiyor.

Halep’in kuzeyinde Türkiye herhangi bir anlaşma olmadan bir tampon bölge oluşturmuş durumda.

Bölgedeki muhalif komutanlarsa Esat güçleri tarafından bir saldırının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Ahrar el Sharqia’nın komutanlarından Ebu Hatim Shaqra, yüzde 90 bir saldırı olacağını belirtiyor ve savaşçılarını buna hazırladıklarını kaydediyor.

Shaqra, Türkiye’nin muhaliflerin yanında olup olmayacağı yönündeki bir soruya, “Bu soruya kesin cevap veremem. Bir açıdan Türk kardeşler İdlib’in kırmızı çizgi olacağı konusunda açıklamalar yaptılar. Ama alanda durum çok açık değil” şeklinde yanıt veriyor.

