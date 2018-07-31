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‘Türk Askerlerini Topraklarımızdan Çıkaracağız’

31.07.2018 19:57 | Son Güncelleme

Soçi’de konuşan Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi Türkiye’nin bölgedeki varlığını “işgal” olarak nitelendirdi ve Türk askerlerini “topraklarından çıkarma” sözü verdi

‘Türk Askerlerini Topraklarımızdan Çıkaracağız’

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ülkesinin kuzeyinde Türkiye’nin giderek etkisini arttırmasına tepki gösterdi. Türkiye’nin bölgedeki varlığını “işgal” olarak nitelendiren Caferi, Türk askerlerini “topraklarından çıkarma” sözü verdi.

Suriye’de muhalefetin ana destekçilerinden olan Türkiye, IŞİD ve Kürt militanlarla savaşmak üzere ülkenin kuzeyinde asker göndermişti. Ankara ayrıca, İran ve Rusya’yla birlikte varılan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması kapsamında muhaliflerin elindeki İdlib’e asker konuşlandırdı.

Suriyeli büyükelçi Caferi, Şam hükümetinin Türk askerlerinin bölgede kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, “topraklarımızdan çıkaracağız” ifadesini kullandı.

Rusya’nın İran, Türkiye, Suriye ve muhalefet temsilcileriyle birlikte 10’uncu tur görüşmelere ev sahipliği yaptığı Soçi’de konuşan Caferi, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Suriye’nin İdlib’i geri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

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