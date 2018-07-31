‘Türk Askerlerini Topraklarımızdan Çıkaracağız’

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ülkesinin kuzeyinde Türkiye’nin giderek etkisini arttırmasına tepki gösterdi. Türkiye’nin bölgedeki varlığını “işgal” olarak nitelendiren Caferi, Türk askerlerini “topraklarından çıkarma” sözü verdi.
Suriye’de muhalefetin ana destekçilerinden olan Türkiye, IŞİD ve Kürt militanlarla savaşmak üzere ülkenin kuzeyinde asker göndermişti. Ankara ayrıca, İran ve Rusya’yla birlikte varılan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması kapsamında muhaliflerin elindeki İdlib’e asker konuşlandırdı.
Suriyeli büyükelçi Caferi, Şam hükümetinin Türk askerlerinin bölgede kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, “topraklarımızdan çıkaracağız” ifadesini kullandı.
Rusya’nın İran, Türkiye, Suriye ve muhalefet temsilcileriyle birlikte 10’uncu tur görüşmelere ev sahipliği yaptığı Soçi’de konuşan Caferi, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Suriye’nin İdlib’i geri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum