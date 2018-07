Türk Bilim Adamının Geliştirdiği Yöntemle Suçlular Daha Kolay Bulunacak

New York’taki, ‘John Jay College of Criminal Justice’, adli bilim ve araştırmada dünyanın en önemli eğitim ve araştırma merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. John Jay Adli Bilimler Üniversitesi, verdiği eğitim ve araştırmalarıyla Amerikan ulusal ve uluslararası güvenlik güçlerinin en güvendiği eğitim ve araştırma kurumların başında yer alıyor.

​‘Saç en önemli delil’

Kendi uzmanlık alanını da şöyle anlatıyor Koçak, “ Öğretim görevlisinin iki tane görevi var. Bir, ders vermek. Bir de araştırma yapmak. Üniversitede verdiğim derslerin dışında da araştırma konum saç kılları konusunda. Uyuşturucunun saçın üzerinde nasıl bir etki yarattığını araştırıyorum. Örneğin uyuşturucu saçın yapısında nasıl bir değişiklik yapıyor? Saçın çok karışık bir yapısı var. Önemli bir konu çünkü saç çok kolay elde edilebilen bir delil. Her yerde bulunabilir. Herkesten alınabilir. Bu delilin içeriğini ve analizini bulabilmek çok kolaydır. Biz daha fazla kokainin saç üzerindeki etkisi konusunda çalışıyoruz. Daha çok bunu araştırıyoruz. Topraktan elde edilen deliller konusunda araştırmalar yapıyoruz. Bir kişinin saçından alınan bir tek tel ile kimyasal bir etkiden geçip geçmediğini, uyuşturucu var mı? Hangi ırktan geliyor? Bu tip şeyleri araştırma imkanımız olabilir.”

​‘Amerika’da polislere ‘COPS’ adı takılmasının aslı buradan geliyor’

Koçak, okulun nasıl kurulduğunu ve Amerika’da polisler için ‘COPS’ diye adlandırılmasını da şöyle anlatıyor, “Bu okul bir program olarak 1950’lerde başlamış. Eğitilmiş polislerin halkla ilişki kurmasını sağlamak için. Bu program daha da büyümüş ve büyüdükçe buranın bir üniversite olarak açılması istenmiş. İlk açıldığı zaman buranın ismi ise ‘College of Police Science’ olarak konulmuş. Bununda kısaltılmışı ‘COPS’. Genelde New York’taki ve ABD’de polislere COPS diyorlar. Bu ismin aslı buradan geliyor, ‘ College of Police Science’. Toplumda bilinmiyor ama ‘COPS’ nereden geliyor? ‘COPS’ işte buradan geliyor. Bu üniversiteyi sadece polislere eğitim veren bir yer olmaktan çıkartıp kapsamını geliştirmişler. Adını değiştirmişler John Jay College Criminal Justice yapmışlar.Bizde dünyanın her yerinden öğrenci var. Çok karışık bir okul her yerden öğrenciler var. 13 bin öğrencimiz var çoğunluğunu yüzde 40 oranla Hispanikler oluşturuyor. Siyahiler yüzde 15 -17, beyazlar yüzde 25, Uzakdoğulular yüzde 10 civarında.”