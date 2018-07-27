HABER

Türk Büyükelçiliği çalışanı günlerdir kayıp

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Türk Büyükelçiliği'nde çalışan bir sekreter kayboldu. Meksiko Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türk Büyükelçiliği çalışanı günlerdir kayıp

Sputnik'in haberine göre Milenio internet sitesinin aktardığına göre, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreteri olan 29 yaşındaki Türk vatandaşı kadın kayboldu.

Büyükelçilik çalışanları 2-16 Temmuz tarihleri arasında, kayıp sekreterin sadece e-posta yoluyla iletişim kurup hasta olduğu ve hastaneye gittiği bilgisini verdiğini aktardı.

Bu bilgiler nedeniyle endişelenip sekreterin evine giden çalışanlar 17 Temmuz'da bir mesaj bıraktı, ancak bir cevap alamadı. 23 Temmuz'da ise kadından içi boş bir e-posta alındı. Daha sonra da büyükelçilik, güvenlik güçlerine başvurdu.

'2 TEMMUZ'DAN BERİ NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR'

Büyükelçi danışmanı Meksiko Başsavcılığı'na dün olayla ilgili bilgi verdi. Savcılık, kayıp kadınla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklamasında "Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki kadının kaybolmasının bildirilmesi ile ilgili özel soruşturma başlatıldı. Kadının nerede olduğu 2 Temmuz'dan beri bilinmiyor" ifadeleri kullanıldı.

PARTNERŞakacı Quaresma!Şakacı Quaresma!
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturduSon Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldıŞok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk büyükelçiliği Meksika Meksiko sekreter Kayıp tahsin timur söylemez

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu

Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

65 yıl sonra bir ilk... O kutularda iade edildiler

65 yıl sonra bir ilk... O kutularda iade edildiler

Havada panik! Tahtakuruları yolculara saldırdı!

Havada panik! Tahtakuruları yolculara saldırdı!

Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor

Nutella’nın üreticisi ilanla tadımcı arıyor

Komşudaki yangın felaketinde kundaklama şüphesi

Komşudaki yangın felaketinde kundaklama şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.