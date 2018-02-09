Türk diplomatları hedef alan Yunan suikastçıya verilen cezaevi iznine tepki

Yunanistan'da 11 kişinin ölümünden sorumlu tutularak müebbet hapis cezasına çarptırılan aşırı solcu suikastçı Dimitris Kufodinas'a 48 saatliğine hapisten çıkış izni verilmesi uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bir Yunan televizyon kanalının haberine göre, 59 yaşındaki Kufodinas, bugün cezaevinden ayrılmasının ardından avukatı ve aile üyeleriyle buluştu. Kufodinas'ın üst düzey üyesi olduğu aşırı solcu "17 Kasım" örgütü, 1975 ile 2000 yılları arasında Türk, ABD'li, İngiliz ve Yunan diplomat ve askeri yetkililerin de hedef alındığı 23 suikast düzenlemişti.

Kufodinas, bu eylemlerden 11'inde yer aldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kufodinas'ın geçici olarak serbest bırakılma kararı, kurban yakınları ve Yunan muhalefet partilerinin yanı sıra İngiltere ve ABD tarafından da kınandı. İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Kate Smith, "Yaptıklarından pişmanlık dahi duymayan bir teröristin bir kez daha cezaevinden çıkmasına izin verilmesi bizi aşırı derecede hayal kırıklığına uğrattı" dedi.