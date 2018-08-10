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Türk Dışişleri: "ABD yaptırımları ve baskıları sadece müttefiklik ilişkilerimize zarar verir" -Ayrıntılar Facebook sayfamızda

10.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri: "ABD yaptırımları ve baskıları sadece müttefik ilişkilerimizi etkiler"

Türk Dışişleri: "ABD yaptırımları ve baskıları sadece müttefiklik ilişkilerimize zarar verir" -Ayrıntılar Facebook sayfamızda

Türk Dışişleri: "ABD yaptırımları ve baskıları sadece müttefik ilişkilerimizi etkiler"

Ayrıntılar için: www.facebook.com/amerikaninsesi

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