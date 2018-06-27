HABER

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki

27.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

Ankara, AB Genel İşler Konseyi'nin Türkiye'ye ilişkin kararlarına tepki gösterdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "AB'nin Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı" belirtildi.Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin şu aşamada genişletilmemesi ve üyelik müzakerelerine ilişkin kararlarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda alınan Türkiye'ye ilişkin kararların "hakkaniyetle bağdaşmadığı" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararlarda, Türkiye'nin "adaylık statüsüne halel getirilmediğine" dikkat çekildi ve "AB Genişlemesi bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanması kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi müzakerelerine şu an için başlanmaması kararına atfen "Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "AB'nin, Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB'nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşan ülkemiz olmayacaktır" ifadesi yer aldı.

AB Genel İşler Konseyi'nin kararı

AB Genel İşler Konseyi'nin Salı akşamı yapılan toplantısında, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlanmaması kararı alınmıştı.

Genel İşler Konseyi, Türkiye'nin "aday ülke" statüsünün devam ettiğini, ancak müzakerelerin "durma noktasına" geldiğini vurgulamıştı. Türkiye'de temel bir değişimin ardından üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabileceğinin altı çizilmişti.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Beş soruda Türkiye'de yeni kabineBeş soruda Türkiye'de yeni kabine
Polonya tartışmalı Holokost yasasını değiştirdiPolonya tartışmalı Holokost yasasını değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

İlginizi Çekebilir

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Günde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Uzmanların yeni çalışması şaşırttı!

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki

Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki

Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

Tinderdan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.