Yapılan açıklamada ABD’nin yaklaşımı "art niyetli" olarak tanımlandı.Türkiye'de seçimlerin olağanüstü hâl koşullarında "özgür, adil ve şeffaf bir biçimde yapabileceği konusunda endişeleri olduğunu" açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e Ankara'dan bir yanıt daha geldi.

ABD'ye "kendi işine bakmasını" söyleyen Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da yazılı bir açıklamayla Nauert'e cevap verdi.

Açıklamada, "Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır" denildi.

"Olağanüstü hal sadece ülkemizin birliğine, devletimizin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almaktadır. Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması sözkonusu değildir" ifadesi kullanılan açıklamada, birçok ülkede olağanüstü hâl uygulaması sırasında seçim düzenlendiği hatırlatıldı.