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Türk Dışişleri'nden ABD'ye kınama

14.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de onlarca Filistinli'nin İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle ABD'yi kınadı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle Gazze'de gerçekleştirilen protesto gösterilerinde onlarca Filistinli'nin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz" denildi.

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

"13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs konulu kararlar ABD’nin attığı bu gayri meşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. ABD Yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD Yönetimi’ne ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz."

Bakanlık, Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça ve "Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe" bölgesel ya da küresel huzur ve istikrarın mümkün olmayacağını belirtti.

Açıklamada, "Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Bozdağ: ABD de sorumlu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Gazze'deki protesto gösterilerinde onlarca insanın ölmesinden İsrail hükümeti kadar ABD'nin de sorumlu olduğunu belirtti.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bu katliamdan, İsrail hükümeti kadar ABD Yönetimi de sorumludur. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, bölgedeki barış ihtimalini yok etmiştir; bölgede daha nice insanın can kaybına ve yaralanmasına; bölgede yıkıma ve felakete neden olacak fitili ateşlemiştir" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Filistin ve Kudüs davasında, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. ABD/İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar, Türkiye için yok hükmündedir" diye ekledi.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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