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Türk Dışişleri’nden Ülkelere Sandık Bilgilendirmesi

23.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oy kullanabilmeleri için elçilik ve misyonlarda seçim sandığı kurulacak ülkelere yazılı notayla bilgilendirmede bulundu

Türk Dışişleri’nden Ülkelere Sandık Bilgilendirmesi

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oy kullanabilmeleri için elçilik ve misyonlarda seçim sandığı kurulacak ülkelere yazılı notayla bilgilendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın Almanya’ya nota gönderdiği bilgisi, Türkiye’de ‘diplomatik gerilim’ algısı yarattı. Ancak Türkiye, sadece Almanya değil 56 ülkeye daha yurtdışındaki Türk vatandaşlarına oy kullanma imkanı sağlanacağı konusunda bilgilendirme amaçlı yazılı nota sunuyor.

Oy kullanma amaçlı sandıklar, büyükelçilikler, konsolosluklar ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı misyonlarda kurulduğu için seçim işlemi Türkiye topraklarında yapılmış kabul ediliyor. Bu noktada, Türkiye, ilgili yabancı ülkelere kendisine ait misyonlarda seçim işlemi yapacağını diplomatik yazışma, yani notayla bildiriyor.

Amerika’nın Sesi’nin görüştüğü Dışişleri Bakanlığı kaynakları da, örneğin Almanya’dan sandık kurulması için izin alınması amaçlı yazışma yapılmadığını vurguluyor. Almanya’ya nota verilmesiyle herhangi bir diplomatik olumsuzluk anlamı çıkarılmaması gerektiğini kaydeden kaynaklar, geçen yıl referandumda Berlin

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