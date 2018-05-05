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Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kitapları, araştırmaları ve televizyon programlarıyla ABD'nin en ünlü doktorlarından biri olan Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmayları arasına girdi. Trump, Dr. Öz'ü spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil etti.

Türk doktor Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!

ABD’de başkanlara danışmanlık yapan konseylerin önemi oldukça büyüktür. Farklı konularda ABD başkanlarının danıştığı bu konseylerde alanlarında uzman kişilerin yer alması, ABD’lilerin kurullara olan güveni de sağlamlaştırır. ABD Başkanı Donald Trump, Spor, Egzersiz ve Beslenmeden Sorumlu Danışma Kurulu’na dün dünyaca ünlü bir ismi dahil etti. Donald Trump, TV yıldızı Dr. Mehmet Öz’ü kurulun bir üyesi yaptı.

Konseyde Öz’ün yanı sıra Amerikan futbol takımı New England Patriots’ın antrenörü Bill Belichick ile “Incredible Hulk” isimli kült dizinin başrol oyuncusu Lou Ferrigno yer alıyor. Trump konuyla ilgili açıklama yaparken, Dr. Öz ve ekibinin 2 yıl boyunca Amerika halkının düzenli egzersiz yapmasını ve iyi beslenmesine destek vereceğini söyledi.

ABD basını gelişmeye büyük ilgi gösterirken, Dr. Öz konuyla ilgili bir tweet attı. Trump’ın konsey adaylığını kabul ettiğini söyleyen Dr. Öz, “Gençlerimizin yaşam tarzını geliştirmek için çalışmaya sabırsızlanıyorum” mesajını yazdı.

Öte yandan New York Daily News, Dr. Öz’ün bu kurula dahil edilmesini eleştirdi. Gazete, Dr. Öz’ün birçok önerisinin akademi tarafından tepki çektiğini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde Dr. Öz’le bir TV programına katılmış ve sağlık durumunu sormuştu.

Hürriyet

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Donald Trump ABD Mehmet Öz

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