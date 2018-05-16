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Türk Ekonomisi Seçim Sonrasında Nasıl Bir Yön Alacak?

16.05.2018 00:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden sonra ekonomi üzerindeki denetimi arttıracağını açıklamasının ardından Türk lirası dolar karşısında yeniden gerilerken, gözler de seçim tarihine kitlendi

Türk Ekonomisi Seçim Sonrasında Nasıl Bir Yön Alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek ay yapılacak seçimlerden sonra ekonomi üzerindeki denetimi arttıracağını açıklamasının ardından Türk lirası rekor düzeyde düştü, tahvil piyasaları kısa bir süre için son sekiz yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Reuters haber ajansına göre Erdoğan’ın Londra’da Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamalar para politikalarını yönlendireceği ve çift haneli enflasyona dizgin vuran Merkez Bankası’nın gücünü elinden alacağı şeklindeki kaygıları güçlendirdi.

Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu söyleyen Erdoğan, ancak başkanlık sistemine geçişin tamamlanmasıyla Merkez Bankası’nın yürütmenin başı tarafından verilen sinyalleri görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın yorumları Türk lirasının değerinin dolar karşısında daha da düşmesine neden oldu. Bir dolar, 4,43 Türk lirasından işlem gördü. Böylece Türk lirasının son bir yıldaki kaybı yüzde 14’ü buldu.

Erdoğan, faiz oranlarının özellikle inşaat sektöründe kredi büyümesini teşvik edeceğini düşünüyor.

Erdoğan vatandaşların para politikalarından kaynaklı sorunlardan cumhurbaşkanını sorumlu tutacağını söyledi.

Erdoğan, para politikaları konusunda etkin bir cumhurbaşkanı imajı çizmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Erdoğan: “Hakan Atilla suçsuzdur”

Erdoğan ayrıca İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle New York’ta mahkeme tarafından suçlu bulunan Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın masum olduğunu söyledi.

Hakan Atilla’yı suçlu ilan etmenin Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlu ilan etmek anlamına geleceğini söyledi.

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