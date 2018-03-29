HABER

Türk ekonomisinde yüzde 7,4'lük büyüme

29.03.2018 13:40 | Son Güncelleme

Türk ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 7,4'lük büyüme yakaladı.

Türk ekonomisinde yüzde 7,4'lük büyüme

Türkiye bu büyüme oranı ile Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bıraktı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017'de Türk ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü.

Yılın son çeyreğinde 7,3'lük büyüme kaydeden Türk ekonomisi, Orta Vadeli Program hedefini 1,9 puan aşmış oldu.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon liraya çıktı.

Türkiye, bu büyüme oranı ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında geçtiğimiz yıl en fazla büyümeyi kaydeden İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. İrlanda geçtiğimiz yıl yüzde 7,8'lik büyüme yakalamıştı.

Büyüme rakamlarını sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj ile değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında lider olduğuna işaret etti.

G20 ülkelerinin yıllık ortalama büyümesi yüzde 3,8 oldu. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Çin, geçtiğimiz yıl yüzde 6,9, Hindistan yüzde 6,4 büyüme gösterdi.

Enflasyonun geçen ay yüzde 10.26 olarak gerçekleştiği Türk ekonomisinde döviz kurunda yaşanan dalgalanma ise sürüyor. Dolar güne yüzde 0,04 düşüşle başladı ve 4 liranın üzerinde seyretti. Euro da düne göre yüzde 0,04 artışla 4.9445 düzeyinde işlem görüyor.

DHA,AFP,DW/ÖA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması
İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
Ünal beklenen oy oranını açıkladı!Ünal beklenen oy oranını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!

Romanya'da nükleer santral kazası!

Romanya'da nükleer santral kazası!

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım

ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.