Türk Filmleri Amerikalı Seyircilerle Buluşuyor

Bu yıl 17’ncisi yapılacak Boston Türk Film ve Müzik Festivali, 22 Mart’ta Tayfun Pireselimoğlu’nun “Yol Kenarı” filmiyle başlayacak. Boston Türk Film ve Müzik Festivali, çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı seyirciyle buluşturacak. Festival programında yer alan birçok filmin Kuzey Amerika ve Amerika ilk gösterimleri yapılıyor. Boston Globe da dahil olmak üzere bölgenin saygın kültür ve sanat ağırlıklı medyasında da yer verilen festival, Amerikalı sinemaseverlerinin de oldukça ilgisini çekiyor. Kuzey Amerika’daki en eski ve saygın Türk film festivallerinden birisi olan Boston Türk Film ve Müzik Festivali film gösterimlerinin ardından konserlerle 21 Nisan’a kadar devam edecek. Festival kapsamında yer alacak film gösterimleri, 8 Nisan’da Can Ulkay’ın yönettiği “Ayla” filmi ile sona erecek. Türk sinemasının seçkin filmleri Festival 22 Mart’da, Tayfun Pireselimoğlu’nun ‘Yol Kenarı’ filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde gösterimi ile başlayacak.

Festival programı kapsamında, Fikret Reyhan'n ‘Sarı Sıcak,’ Ercan Kesal’ın ‘Fındıktan Sonra’, Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’, Reha Erdem'in ‘Koca Dünya’, Andaç Haznedaroğlu'nun ‘Misafir’, Sıtkı Can Ulkay’ın ’Ayla’, Özgür Sevimli'nin ‘Murtaza’, Sercan Sezgin'in ‘Nublu’, Yılmaz Erdoğan’ın ‘Ekşi Elmalar’, Ahmet Boyacıoğlu'nun ‘Paranın Kokusu’, Fatih Akın’ın ‘Paramparça’, Selçuk Aydemir’in ‘Ailecek Şaşkınız’ ve Derviş Zaim'in ‘Rüya’ adlı filmleri sinema severlerle buluşacak. Gömülü: “Türk filmleri tanıtıma büyük katkı sağlıyor” Kuzey Amerika'daki en uzun soluklu Türk film festivallerinden biri olan festivalin kurucu direktörü Erkut Gömülü, Boston Güzel Sanatlar Müzesi Film Programı ile gerçekleştirdikleri başarılı işbirliği sayesinde, özellikle Türkiye’de seyirci ile buluşma imkanı kısıtlı olan filmlerin Amerikalı seyirciyle buluşabildiği nadir imkanlardan birini yaratabilmenin festivalin en önemli özelliği olduğunu belirtti. Amerika’nın Sesi’ne festivalle ilgili bilgi veren Gömülü, 2001 yılında kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen festivalin, uzun metrajlı filmlere ek olarak son 12 yıldır düzenlenen ödüllü belgesel ve kısa film yarışması ile de Türk sineması ve yönetmenleri için bir bütün olarak önemli bir platforma dönüştüğünü belirtti.

Gömülü, ”Boston Türk Film Festivali bu yıl da yüksek kalibreli ve zengin bir programla sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Festival aracılığıyla Türk sinemasının ve yönetmenlerinin ve genelde Türkiye’nin ABD’deki tanıtımına önemli bir katkı sağlanıyor” dedi. Ödüllü yönetmenler Boston Türk Film ve Müzik Festivali kapsamında, 2007’den beri her yıl bir yönetmene Türk sinemasına katkılarından dolayı verilen ödülün önceki yıllardaki sahipleri; Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim, Tayfun Pirselimoğlu, Erden Kıral, Reis Çelik, Onur Ünlü, Çağan Irmak ve Uğur Yücel olmuştu. 2017 Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film Jüri Ödülü’nü alan Merve Gezen’in Scrabble, En İyi Kısa Film Seyirci Ödülü’nü alan Rıdvan Yavuz’un Kuyu, En İyi Belgesel Jüri Ödülü’nü alan Batuhan Kurt’un Hudut, En İyi Belgesel Seyirci Ödülü’nü alan Enver Arcak’ın Hermana filmleri de festival programında seyirci ile buluşacak. Seçkin konserlerden oluşan müzik programı

Film gösterimlerinden sonra Boston Globe gazetesinin film eleştirmeni Peter Keough’nun moderatörlüğünü yaptığı, yönetmenlerle söyleşiler de programda yer alacak. Festival film gösterimlerinden sonra Boston Üniversitesi Howard Thurman Center ile birlikte sunulan ve seçkin konserlerden oluşan müzik programıyla devam edecek. Müzik programının ilk konserini 13 Nisan’da uluslararası ünlü flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir verecek. “Passion” adlı albümüyle Global Music Awards (GMA) tarafından Aralık 2017’de büyük başarı ödülüne layık görülen Burak Beşir, albümde 700’den fazla Hollywood filminin müziklerini yapan Amerikalı efsane flüt sanatçısı Jim Walker ile birlikte Anadolu melodilerini seslendirecek. Festival Yarkın Duo’nun (Nağme Yarkın, İstanbul Kemençesi ve Baturay Yarkın, piyano) konseri ile devam edecek. Farklı geleneklerden iki enstrümanı piyano ve klasik İstanbul kemençesini bir araya getiren ikili, Arjantin tangoları, Türk halk müziği, kendi besteleri ve doğaçlamalarından oluşan, hem Türk müziğinden hem de caz ve klasik batı müziğinden ritimlerinden örnekler sunacak.