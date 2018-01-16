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Türk gazeteci çifte St. Petersburg’da barda meydan dayağı!

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 10:08 | Son Güncelleme 3 saat önce

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Türk gazeteci çifte meydan dayağı atıldı. Barda personelin kaba muamelesi ile karşılaşan, karaokeye katılma istekleri geri çevrilen çift, durumlarından şikayetçi olunca, konuşmaları duyan DJ genç kız, durumu diğer müşterilere anlatmaları için mikrofonu uzatıp sahneye davet etti. Şikayetten rahatsız olan bazı müşterilerin Türk gazeteci çifte saldırmaları üzerine durum kontrolden çıktı.

Türk gazeteci çifte St. Petersburg’da barda meydan dayağı!

“Kültür başkentimizin en önemli turistik bölgesinde kanunsuzluk…” Haberi Rusya'nın St. Petersburg’un internet haber portallarından megaloplisonline.ru bu yorumla okurlarına duyurdu ve “utanç duyulması gereken bir saldırı” diye kınadı.

GİRİŞ ÜCRETSİZ OLMASINA RAĞMEN PARA ALDILAR

Habere göre, 13 Ocak’ta St. Petersburg’a turist olarak gelen bir Türk gazeteci çift, şehrin gözde “underground” eğlence sokağı olan Dumskaya Ulitsa’da bir bara girmek istedi. Giriş ücretsiz olmasına rağmen, turist oldukları anlaşılan çiftten önce 300’er ruble giriş parası alındı.

Dünyanın farklı şehirlerini “turist” gibi gezerek gece hayatı üzerine haber yaptıkları belirtilen çiftin başına gelenler bununla kalmadı.

MÜŞTERİLER SALDIRLAR

Barda personelin kaba muamelesi ile karşılaşan, karaokeye katılma istekleri geri çevrilen çift, durumlarından şikayetçi olunca, konuşmaları duyan DJ genç kız, durumu diğer müşterilere anlatmaları için mikrofonu uzatıp sahneye davet etti. Şikayetten rahatsız olan bazı müşterilerin Türk gazeteci çifte saldırmaları üzerine durum kontrolden çıktı. Bu sırada dışarı kaçmayı başaran bayan gazeteci sokakta gördüğü polisi haberdar etti. Ancak habere göre, bara giren polis kanlar içinde yatan Türk gazeteci ve olayı bar sandalyesinde oturup seyreden mekan sahibi dışında kimseyi bulamadı.

Yaralı Türk gazetecinin hastanede tedavi altına alındığı, mekan sahibinden şikayetçi olduğu, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldığı bildirildi. Saldırıya uğrayan gazetecilerin kimlikleri ise açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya St. Petersburg

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bizim yurtdışına cıkanların ilk uğrayacağı yerler barlar gece kulüpleri, döndüklerinde en çok anlatacakları şeyler hangi mekanlar içki nerde daha ucuz.
daha haberi okumaya bile tenezul etmeden yorum yapıyorsun adamlar zaten barlarla alakalı habercilik yapıyor nereye gidecekti müzeyemi?
KARI KIZA ASILIP DAYAĞI YEMİŞLERDİR AHLAKSIZLAR .
Tam yerine gitmisler..bu sokakta her aksam 10 dakk. bir ambulans geliyor..polis eksik olmuyor..butun alkaslar burada toplaniyor..normaldir..
sanan ne
Ruslarıniçinde birebir 1 yıl kaldım adam gibi adama kral gibi davranırlar bası ile başka yeri farklı oynuyanada ona göre davranırlar 300 ruple 10 dolar ança yapar adam kapıda bir votka bira parası istemistir içkiyi sevdikleri için genelde çok isterler yabancılardan Çok iyi yapmıslar ellerine saglık içip cozutmuslardır bizimkiler karaokeye katılmak Ulan maden istenmiyen yerdesin illede orda sarkı söyliyecem dersen basına böyle iş gelir Türkiyede olmuyormu düyünlerde yada mekanlarda içip illede sarkı söylüyecem diyip milletten dayak yiyen bi ton dindil var buda o vaka
enteresan adam rumuzu***** şimdi HAVLA yaz bakalım bunlara ne demeli ırkçı sın sen IRKÇI
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