Türk gazeteci çifte St. Petersburg’da barda meydan dayağı!

“Kültür başkentimizin en önemli turistik bölgesinde kanunsuzluk…” Haberi Rusya'nın St. Petersburg’un internet haber portallarından megaloplisonline.ru bu yorumla okurlarına duyurdu ve “utanç duyulması gereken bir saldırı” diye kınadı.

GİRİŞ ÜCRETSİZ OLMASINA RAĞMEN PARA ALDILAR

Habere göre, 13 Ocak’ta St. Petersburg’a turist olarak gelen bir Türk gazeteci çift, şehrin gözde “underground” eğlence sokağı olan Dumskaya Ulitsa’da bir bara girmek istedi. Giriş ücretsiz olmasına rağmen, turist oldukları anlaşılan çiftten önce 300’er ruble giriş parası alındı.

Dünyanın farklı şehirlerini “turist” gibi gezerek gece hayatı üzerine haber yaptıkları belirtilen çiftin başına gelenler bununla kalmadı.

MÜŞTERİLER SALDIRLAR

Barda personelin kaba muamelesi ile karşılaşan, karaokeye katılma istekleri geri çevrilen çift, durumlarından şikayetçi olunca, konuşmaları duyan DJ genç kız, durumu diğer müşterilere anlatmaları için mikrofonu uzatıp sahneye davet etti. Şikayetten rahatsız olan bazı müşterilerin Türk gazeteci çifte saldırmaları üzerine durum kontrolden çıktı. Bu sırada dışarı kaçmayı başaran bayan gazeteci sokakta gördüğü polisi haberdar etti. Ancak habere göre, bara giren polis kanlar içinde yatan Türk gazeteci ve olayı bar sandalyesinde oturup seyreden mekan sahibi dışında kimseyi bulamadı.

Yaralı Türk gazetecinin hastanede tedavi altına alındığı, mekan sahibinden şikayetçi olduğu, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldığı bildirildi. Saldırıya uğrayan gazetecilerin kimlikleri ise açıklanmadı.