Türk Girişimcinin Hedefi ABD Sağlık Sistemini Değiştirmek

Türkiye Eren Bali'yi Malatya'da bir köy okulundan Silikon Vadisi'ne uzanan yolculuğuyla tanıdı. Bali'nin kurduğu internet üzerinden eğitim platformu Udemy, bugün milyonlarca dolarlık bir başarı öyküsü. Ancak genç girişimcinin şimdi daha büyük bir hedefi var. Amerikan sağlık sistemini baştan aşağı değiştirmek.
Eren Bali, San Francisco'da bir çok yeni girişimin ofislerinin bulunduğu bölgede yeni projesine start verdi. Bali'nin ‘Carbon Health' adını verdiği proje, uzun vadede Amerika'da sağlık sektörüne yön verebilir.
Annesinin karın ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmesi, ancak birkaç hafta içinde tüm vücuduna felç gelmesi, projenin temeli. Eren Bali Türkiye'ye dönerek annesinin tıbbi sıkıntılarına şahit olmuş:
"Belki 14-15 profesör annemin durumunu inceledi. Her doktor görüşmesinde aynı şeyi gözlemliyordum. Doktorlara 7008-800 sayfalık doküman veriyorduk. Her doktor da benzer bir şey yapıyordu, her sayfaya hızlı hızlı bakıp belki birkaç kelime not alıyordu ve sonunda kendi notlarına bakıp karar veriyordu. (…) Annem tamamen düzeldi ama bu esnada sağlık sisteminin ne kadar yavaş ilerlediğini gördün. Doktorlar annemin verilerine nasıl bakmalıydı diye düşünmeye başladım, annemin semptomlarını, aldığı ilaçlar, laboratuvar sonuçları, tıbbi görüntülemeler, bunların hepsini bir sayfada çok kolay bir şekilde okunabilir hale getiren bir tasarım yaptım.”
Bali'nin tasarımı akıllı telefonlar sayesinde hasta kayıtlarını ve tıp çalışanlarıyla iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Eren Bali sistemin nasıl işlediğini şöyle anlatıyor:
"Hastaneye yatırılan hastalar dışındaki hastalar bizim odak noktamız. Hasta kendisine bir profil açıyor. Bu işlemi de sigorta kartının fotoğrafını çekerek yapıyor. Sistemimiz doğru sigorta şirketini algılayarak buluyor ve onlarla irtibata geçiyor. Hastanın detaylarını biz şirketlerden otomatikman alıyoruz. Sigorta şirketleriyle de bir entegrasyon yaptık. ABD'deki 20-25 bin sigorta şirketinin datalarını çekebiliyoruz.Eczanelerle entegrasyon yaptık. Doktor ilaç yazdığı zaman, ilacı eve gönderiyoruz, ilaç alım saatlerini telefonuna alarm kurabiliyoruz. Bir taraftan sigorta şirketleriyle anlaşmalar yaptık. Laboratuvarlarla, ilaç firmalarıyla, tıbbi görüntüleme merkezleriyle entegrasyon yaptık. (…) Ürünü dokuz ayda sıfırdan yayına sokmak istedik ve hasta almaya başladık.”
Kendi klinikleri var ama Carbon Health şimdiden San Francisco'da yedi klinikte kullanılıyor, 25 klinikle de anlaşma imzalanmış. Hedef Amerika geneline yayılmak.
Genç girişimci, projesinde Türkiye'den yola çıksa da Amerika'nın böyle bir sisteme daha çok ihtiyacı olduğu konusunda iddialı:
"Amerikan pazarı GSMH'nin yüzde 17'sini sağlığa harcıyor. Bu rakam her sene üç buçuk trilyon dolar civarında. ABD'deki sağlık sistemi Türkiye'dekinden çok daha kötü, kompleks, idari yönü zor. Çok dağınık, daha fazla hasta var. Amerika'da yeni bir sağlık sistemi kurmak gibi çok büyük bir fikirle geldim.”
Eren Bali, ilk şirketi Udemy'ye yatırımcı bulmak için çok kapı çalsa ve defalarca reddedilse de, Carbon Health altı buçuk milyon dolarla sıkı bir başlangıç yaptı.
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