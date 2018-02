Türk Girişimcinin Hedefi ABD Sağlık Sistemini Değiştirmek

Türkiye Eren Bali’yi Malatya’da bir köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan yolculuğuyla tanıdı. Bali’nin kurduğu internet üzerinden eğitim platformu Udemy, bugün milyonlarca dolarlık bir başarı öyküsü. Ancak genç girişimcinin şimdi daha büyük bir hedefi var. Amerikan sağlık sistemini baştan aşağı değiştirmek.

Eren Bali, San Francisco’da bir çok yeni girişimin ofislerinin bulunduğu bölgede yeni projesine start verdi. Bali’nin ‘Carbon Health’ adını verdiği proje, uzun vadede Amerika’da sağlık sektörüne yön verebilir.

Annesinin karın ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmesi, ancak birkaç hafta içinde tüm vücuduna felç gelmesi, projenin temeli. Eren Bali Türkiye’ye dönerek annesinin tıbbi sıkıntılarına şahit olmuş:

“Belki 14-15 profesör annemin durumunu inceledi. Her doktor görüşmesinde aynı şeyi gözlemliyordum. Doktorlara 7008-800 sayfalık doküman veriyorduk. Her doktor da benzer bir şey yapıyordu, her sayfaya hızlı hızlı bakıp belki birkaç kelime not alıyordu ve sonunda kendi notlarına bakıp karar veriyordu. (…) Annem tamamen düzeldi ama bu esnada sağlık sisteminin ne kadar yavaş ilerlediğini gördün. Doktorlar annemin verilerine nasıl bakmalıydı diye düşünmeye başladım, annemin semptomlarını, aldığı ilaçlar, laboratuvar sonuçları, tıbbi görüntülemeler, bunların hepsini bir sayfada çok kolay bir şekilde okunabilir hale getiren bir tasarım yaptım.”