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'Türk Güçler Afrin’e 2 km Uzaklıkta’

11.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Suriye’deki savaşı takip eden ve merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk güçlerin Afrin’in kuzeydoğusundan yaklaşık 2 km uzakta olduğunu belirtti

'Türk Güçler Afrin’e 2 km Uzaklıkta’

Suriye’de savaşı takip eden ve merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk güçlerin Afrin’in kuzeydoğusundan yaklaşık 2 km uzakta olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili açıklamayı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdel Rahman yaptı. Gözlemevi Cumartesi günü Türk güçlerin önemli ilerlemeler sağladığını kaydetti.

Rahman ve AFP haber ajansı muhabirlerine göre Tugay 135 adlı YPG’nin bölgedeki önemli bir üssü alındı.

AFP’nin bölgeden geçtiği görüntülerde Özgür Suriye Ordusu üyeleri üsten silahlar alırken zaman zaman YPG’yle çatışıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Türkiye Afrin’in yüzde 60’ını kontrol ediyor.

Afrin çevresindeki köylerden binlerce sivil çatışmalardan kaçmak için Afrin merkeze sığınmış durumda.

Afrin’den Halep’e doğru sadece bir güzergah bulunuyor.

Gözlemevi, Afrin’e yönelik harekatın başladığından buyana çatışmalarda en az 370 YPG’liyle 340 Özgür Suriye Ordusu üyesinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu süre içinde 200’den fazla sivilin de hayatını kaybettiğini kaydediyor. Türkiye ise bunu reddediyor.

Türkiye harekatta 42 Türk askerinin de hayatını kaybettiğini belirtiyor.

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