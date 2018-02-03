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Türk Güçleri Afrin’de İlerliyor

03.02.2018 13:11 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin kentindeki harekat ve bölgedeki çatışmalar ikinci haftasına girerken, harekatın yavaş ilerlediği bildiriliyor. Her iki tarafın da ağır silahlar kullandığı çatışma bölgesinden sivil kayıp haberleri de geliyor

Türk Güçleri Afrin’de İlerliyor

Suriye’nin Afrin kentindeki harekat ve bölgedeki çatışmalar ikinci haftasına girerken, harekatın yavaş ilerlediği bildiriliyor. Her iki tarafın da ağır silahlar kullandığı çatışma bölgesinden sivil kayıp haberleri de geliyor. İşte harekatı Türk ordusu ve Özgür Suriye ordusu saflarında takip eden Amerika’nın Sesi Heather Murdock’ın Soran kentinden izlenimleri.

Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye ordusunun Kürt güçlerle çatıştığı Afrin kentinin çevresini Türk hükümetinin sağladığı bir otobüsle dolaşıyoruz.

Suriye’nin bu kesiminden, olay yerinden sınırlı sayıda haber geliyor. Böyle olmasının nedenlerinden biri de hala sıcak çatışmanın devam ettiği Afrin’e ulaşabilme zorluğu.

Bölgenin kontrolu, bazı bölgelerde Suriye hükümet güçleri, bazı bölgelerdeyse Suriyeli muhalif gruplar ve Kürtler’in elinde bulunuyor.

Harekatta Türk ordusunun müttefiki olan Özgür Suriye Ordusu üyeleriyle dolaşıyoruz. Yüksek bölgelerde çatışmalar sürüyor. Her iki taraftan da sivil kayıplar veriliyor.

Şu anda tehlikeli olan bu çatışma, Türkiye’nin Afrin’i Kürt güçlerden arındırıp Membiç’teki Kürt gruplarla karşı karşıya kalması durumunda daha da sertleşebilir.

Amerika, Kürt güçleri IŞİD’le mücadelede kilit aktör olarak kabul ediyor ve destekliyor. Ancak Türkiye PYD’yi terör örgütü PKK’nın bir uzantısı olarak görüyor.

Türkiye’nin Afrin harekatından sonra Amerikan askerlerinin konuşlandığı Membiç kentine ilerlemesi bekleniyor. Bazı uzmanlara göre bu olursa, zaten sorunlu olan Türk - Amerikan ilişkileri daha da bozulabilir.

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