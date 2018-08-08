Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisini verdi.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından gerilen ilişkileri restore etmek için Türkiye'den yola çıkan heyet bugün Sullivan'la görüşecek. Öte yandan Türk heyeti Hazine Bakanlığı yetkilileriyle de görüşecek.
Heyetin yola çıkmasından saatler önce heyette bulunacak kişilere ilişkin detaylar ortaya çıkmıştı.
Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Ekonomi, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklar'ından üçer kişi de heyette yer alacak.
Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimiyle başlayan süreçte diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den bir heyet ABD'ye giderek yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
ABD'nin aldığı yaptırım kararı sonrası diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 gün içinde ABD'ye bir heyet gideceği ve yüzyüze görüşme yapılacağı ileri sürülmüştü. Diplomatik görüşmeler gerçekleştirmek üzere ABD'ye gidecek heyet belli oldu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği bildirildi.
Öte yandan heyette, Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olacak.
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