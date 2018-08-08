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Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün bakan yardımcısı John Sullivan ile görüşeceğini duyurdu.

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisini verdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından gerilen ilişkileri restore etmek için Türkiye'den yola çıkan heyet bugün Sullivan'la görüşecek. Öte yandan Türk heyeti Hazine Bakanlığı yetkilileriyle de görüşecek.

Heyetin yola çıkmasından saatler önce heyette bulunacak kişilere ilişkin detaylar ortaya çıkmıştı.

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Ekonomi, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklar'ından üçer kişi de heyette yer alacak.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson gerilimiyle başlayan süreçte diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den bir heyet ABD'ye giderek yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

ABD'nin aldığı yaptırım kararı sonrası diplomasi trafiği sürüyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 gün içinde ABD'ye bir heyet gideceği ve yüzyüze görüşme yapılacağı ileri sürülmüştü. Diplomatik görüşmeler gerçekleştirmek üzere ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği bildirildi.

Öte yandan heyette, Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olacak.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri bakanlık Türkiye John Sullivan

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Adamlar kāle bile almıyor bakan yardımcısı nedir, ki?
Bizim heyet de kimler var ki
bizde bakan yardimcisi gonderdik haberi iyi oku cansın
@vedat_tasdelen_1988 Dışişleri heyeti gidiyor. Başkanla mı görüşeceklerdi ? Komiksiniz. Denklik diye birşey var.
koskoca bakanımız bakan yard.ile görüşecek ha.
Bir haberi de düzgün okuyup yorum yapın. Önyargının dibine vuruyorsunuz. Bakan mı, heyet mi görüşecek bir bak bakalım.
@os.guven Bakan görüşmüyor ki, bakanlık heyeti görüşüyor. Okuduğunu bile anlamadan yorum yapıyorsun.
hangi bakanin gorusecek acaba haberin varmi bos bos konusuyon??
@os.guven bakan gitmiyor bakan yardımcısı gidiyor
Haberi okudun mu kardes. Heyette bakanimiz yok bakan yadimcimiz var bizim
@os.guven Haberi iyi okursanız Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek diyor.
eyy amerika secdeye geliyorum
@bleem Sen evela secde ne demek öğren sonra bu lafı insana kullanmamayı.
iyi öpün o elleri bayramda bir daha öpmek gerekmesin
hadi hayırlısı yumuşatın arayı, olan halklara oluyor.
buda bizim kaderimizmiş hep biz onların ayaklarına gidip yalvaracağız biz ettik siz etmeyin diyeceğiz sonra turkiyeye dönüp milletimize nasıl posta koyduğumuzu anlatacağız..
Amerikanın çocukları amerikan yolunda
eyyyyyy amerika ya ne oldu da koştur koştur oraya gittiniz ya göründüğünüz gibi olun yada olduğunuz gibi görünün yeter artık
E hadi bakalım Turamp ı kafaya almadan gelmeyin. Halk bankası ve rızayı da yanınızda getirin. Rahibi de vermeyin haa
YALANDAN GÖRÜŞMEYE GİDİYORLAR SIRF MASRAF!!!! ÜRETİM İHRACAT LAZIM İCRAAT BÖYLE OLUR !!!!!!!!
hani herşey dış mihrakların oyunuydu ? sormazlar mı adama bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorsa neden görüşülmeye gidildi diye ?
Yazık ayaklarına kadar gittik neymiş biz suçluymuşuz paşa paşa Papazı verecekmişiz. Hadi kaybolun simdi ...
su çekilince karincalar balıkları yer,, eyy gidi dünya . Tayip obama karşısında ayak ayak üstüne attığı günü hatırlıyorum, ne gururlanmıştım be. hayırlısı , bakalım bakan yardımcısına verilen not'ta ne yazmışlar,
Türkiye gidiyo bakan yardımcısı ile görüşüyor yokmu yardımcıya kadar üst düzey yetkili.onlardan dışişleri bakanı gelse bizden Tayyip Erdoğan karşılıyor.sacmalik onların heyetine bizimde bakan yardımcısı karşılasin bakalım
ne diyecekler söyleyim fetöyü istedik siz yok dedinşz haa. dolar 3-4 ay 5lirayla devam etsin olur mu felan
Üst düzey devlet erkanınızın karşısına çıkara çıkara bakan yardımcısını çıkarttılarsalar sonuç belllir olumsuzdur
ABD işi gücü bıraktı açıklama yok sosyal medyadan paylaşım yapıyorlar bu ne ya ergenler gibi
Hani rest çekerdik biz, üzgünüm ama yalamak zorundayız...
Zamanında Ecevit e laf sallayan AKP ne oldu, gurur yapın ezilmeyin. ABD nin en ufak söylemi bile ekonomiyi dağıttı, demek bizi kıskanmıyor kimse
harcırah tırtıklamak için iyi bir gezi, gidenler şanslı günlük 250 vardır herhalde.
Doların düşmesi için öncelikle devlet ekonomisini bilen hazinenin başına geçecek biri gerekli hiç amerikaya gerek yok direk 4 TL olur yani beraat Albayrak belki şirket işini yönetimini bilebilir ama bu devlet bir yıllık ek dersle başa getirirsen papazı görürüz hep birlikte ACİL MEHMET şimşekle görüşülüp sistem yeniden ele alınmalı
BAKAN YARDIMCISI ODA TENEZÜL EDERSE BELKİ
ne olacak, talep listesini alıp gelecekler ve uygulamaya koyacaklar. yandaş medyadan da basacaklar posta koyduk geldik, dize getirdik haberlerini :)
yahu koskoca türkiye cumhuriyeti bu yahuuu.. cumhur başkanlığı olarak açıklama yapsanıza. bugünden itibaren abd doları ülkemizde geçmeyecektir. bundan sonra euro ile işlemlerini yapın diye..dolar yukselene kadar euro uçsun..şu hale bakın yahu. bizlere güvenin halkım oy verin diyenler. kıssa pantolonlarla abd gidiyorlar. ama gozunuzu yiyim dolar bir ay durdurun diye..yazıklar olsun size..abd doları yasaklanmıştır diye çıkıp konuşun ama konuşamazsınız çünki suçu atacak adam kalmadı artık ne ülkede nede dış devletlerde..yazıklar olsun. inşallah 50 tl yı bulur.halk belkı uyanınır..ey uyuyan halk
Okuduğunu anlamaktan aciz olanlar var. Burdan giden ekipte bakan yardımcısı ve bakanlık personeli. bakan gitmiyor yani
abicim nasil haber okuyorsunuz BAKAN gitmedi BAKANLIKTAN 3'er kişi gitti.
ne oldu geçmiş partilerim abd onunde eyıdıklerının resımlerını yayınlıyordunuz..şimdi siz eğiliyorsunuz..sizde yayınlayın bakalaım resimlerinizi.. bakanlığı bıraktığı kişiye bak allah aşkına hazine bakanı berat albayrak..kimmiş pardon : damadı..krallık ele alındı artık. bu halk uyanacak ama kazığı iyice aldıktan sonra..bakıcaklarki herkez yurt dışına kaçmış..hadi ülkeyi sil baştan bir daha yonetecek adam arayışı..
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