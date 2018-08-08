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Türk heyeti ABD Maliye Bakanlığı'nda

08.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

Türk heyeti ABD Maliye Bakanlığı'nda

Türk heyeti ABD Maliye Bakanlığı'nda

Bugün ABD Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunan Türk heyeti, görüşmelerine Mailye Bakanlığı yetkilileriyle devam etmek üzere bakanlık binasında.

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