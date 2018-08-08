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Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

ABD ve Türkiye arasındaki temas trafiğinde yeni gelişme! ABD Dışişleri Bakanlığı öğlen saatlerinde, Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile görüşeceğini duyurmuştu. Türk heyeti ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelere başladı.

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı!

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ele alınması beklenen görüşmede, 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirilmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Türkiye-ABD görüşmesi ABD Dışişleri Bakanlığı

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