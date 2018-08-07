Türk Heyeti Washington’a Gidiyor

Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginliği azaltmak amacıyla Türkiye'den bir heyetin Washington’a gitmesi konusunda uzlaşma sağlandı.
Türk medyasına yansıyan haberlerde yer alan “ön mutabakat imzalandı” iddiası doğrulanmadı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki Singapur’da 3 Ağustos’ta gerçekleşen görüşme çerçevesinde, diplomatik temaslar yürütüleceği ifade edildi. İki bakan arasında 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı vesilesiyle yapılan 45 dakikalık görüşmeden ABD
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