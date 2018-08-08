Türk Heyeti Washington’da

Türkiye’den dokuz kişilik bir diplomatik heyet, Amerika ve Türkiye arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla bugün Washington'da temaslar yapıyor. Türk heyetin Washington'u ziyaret edeceği haberi, Türk lirasının yaşadığı sert düşüşü az da olsa kontrol altına aldı. Ancak uzmanlar, ikili ilişkilerde giderek tırmanın gerginliğin Türkiye'deki mali krizi tetikleyeceği uyarısında bulunuyor. Türk lirası, Trump Yönetimi'nin Türkiye'nin Amerikan pazarına gümrüksüz erişimine son vermeyi düşündüğü haberlerinin çıkması üzerine hafta başında son on yılın en ciddi değer kaybını yaşadı. Lira, Türk heyetinin Washington'da temaslarda bulunacağı haberleri üzerine verdiği ağır kayıpları kısmen telafi etti. Ancak Ankara ve Washington arasında bir ön mutabakata varıldığı şeklindeki iddiaların asılsız çıkması üzerine liradaki değer kaybı devam etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, heyete başkanlık ediyor. Daha önce çıkan haberler, aralarında dışişleri, içişleri, savunma ve maliye bakanlarının da bulunduğu çok daha üst düzey bir heyetin Washington'a geleceği yönündeydi.

Heyetin bir numaralı gündem maddesinin halen ev hapsinde bulunan ve terör suçlamalarından yargılanmayı bekleyen Amerikalı rahip Andrew Brunson olması bekleniyor. Türkiye'yi Brunson'u rehin almakla suçlayan Beyaz Saray, terör suçlamalarının asılsız olduğunu kaydediyor. Türk-Amerikan ilişkileri, Başkan Trump'ın Brunson'un gözaltına alınması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı alması üzerine geçtiğimiz hafta gerilmiş, Ankara, benzer önlemlerle misillemede bulunmuştu. Kadir Has Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Soli Özel, bu konuda, ”Rahip Brunson şu anda asıl meselenin hakettiği değerden daha fazla sembolik önem kazanmış durumda. Göz altına alınan tüm Amerikalılar ve Adana, İstanbul ve Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı çalışanları Brunson'la ilişkilendirilecek,” şeklinde konuştu. Türkiye'deki Amerikan konsolosluk ve büyükelçiliğinde görev yapan üç kişi, terör suçlamaları gerekçesiyle göz altında tutuluyor. Meselelerin son birkaç yılda üst üste biriktiğine ve bütün bu sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Soli Özel, ”Bunun olması için sükunetin sağlanması ve her iki tarafa da hakim olan histeri halinin yatışması lazım,” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzlaşma yolunu şimdiden hazırlamış olabilir. Erdoğan'ın Trump'a kişisel olarak saldırıda bulunmaktan kaçınması, bunun bir örneği. Özel, bu konuda, ”Erdoğan, Trump'ı meselenin dışında tutarak kendisine manevra sahası açtı. Eğer bu gerginliğin yatışması sağlanırsa iyi diplomatlar bir çıkış yolu bulabilir,” şeklinde konuştu. Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği de gerginliği azaltmaya çalıştı ve Salı günü paylaştığı Twitter mesajında, ”Amerika, gerginliklere rağmen Türkiye'nin sağlam bir müttefiki ve dostu olmaya devam ediyor. İki ülke aktif ekonomik ilişkiye sahip,” ifadeleri yer aldı. Amerikan Büyükelçiliği ayrıca Türk medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir Amerikalı yetkilinin Türk lirasının değerinin daha da düşeceği şeklindeki açıklamalarına dayandırılan haberleri yalanladı. Uzmanlar, her iki tarafın da farklılıkları gidermede oldukça fazla deneyime sahip olduğunu kaydediyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin Amerika'yla ilişkilerinin her zaman sorunlu olduğunu söylüyor. Bağcı, ”1970'li yıllarda bile ilişkiler, sorunlu ortaklık olarak tanımlanıyordu. Bugün kafaları kurcalayan soru ise, bu sorunların çözülebilir olup olmadığı,” şeklinde konuşuyor.