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Türk heyetinin Washington ziyareti sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ilk günlük basın toplantısını yapıyor

09.08.2018 22:05 | Son Güncelleme

Türk heyetinin Washington ziyareti sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ilk günlük basın toplantısını yapıyor. Türkçe dinlemek için: https://www.facebook.com/amerikaninsesi/

Türk heyetinin Washington ziyareti sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ilk günlük basın toplantısını yapıyor

Türk heyetinin Washington ziyareti sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ilk günlük basın toplantısını yapıyor. Türkçe dinlemek için: https://www.facebook.com/amerikaninsesi/

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