Türk heyetiyle aynı otelde kalan Özdemir'e polis koruması

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Yeşiller partili Cem Özdemir'e güvenlik kaygıları nedeniyle polis koruması verildi. Welt am Sonntag'a göre Münih Emniyet Müdürlüğü'nden bir memur Cem Özdemir'e, Türk delegasyonunda yer alan güvenlik görevlilerinin kendilerine, Özdemir'i kastederek "Otelde bir 'terörist' kalıyor" şeklinde yakındığını söyledi.

Gazete söz konusu güvenlik görevlilerinin Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları olduğunu yazdı. Münih polisinin bu gelişme üzerine Özdemir'e polis koruması verilmesi kararını aldığı kaydedildi. Die Welt gazetesine açıklama yapan Münih Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü Özdemir'e koruma verildiğini doğrularken, nedeni hakkında bilgi vermedi.

Yıldırım'ı korumak üzere Münih'teki otelde bulunan güvenlik görevlileriyle cuma akşamı otelde karşılaştığını söyleyen Cem Özdemir, "Yüzlerindeki ifadeden beni gördüklerine sevinmedikleri anlaşılıyordu" dedi. Özdemir "Korumaların yüz ifadelerinden burada böyle yapabiliyorsa, Türkiye'de ne kadar agresif olabilecekleri anlaşılıyor. Ancak Almanya'da böylesi çıkışların yeri yok" dedi. Özdemir'e Münih'te kaldığı süre içinde üç polis memuru eşlik edecek.