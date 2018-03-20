Türk hükümetinden ABD'ye Afrin yanıtı

Ankara, ABD'nin "harekâtı anlayamadığını" belirtti.TSK ile Türkiye destekli grupların Afrin kent merkezinde kontrolü sağlamasının ardından ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik büyüyor. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin harekâtın nedenlerini "anlamadığını veya anlamak istemediğini" söyledi. Bozdağ, "Bilinmelidir ki; Zeytin Dalı Harekatı, masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır; bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven/istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır" diye ekledi. Dışişleri de tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı adına açıklama yapan Sözcü Hami Aksoy da "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekâtı, bir terörle mücadele harekâtıdır. Harekât, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yazılı olarak yayımlanan açıklamada Afrin operasyonunun IŞİD ile mücadeleyi zayıflatabileceği yönündeki iddialara da yanıt verildi. Açıklamada, "Afrin'de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır" ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün Washington yönetiminin Afrin'de yaşanan gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu açıklamıştı. Açıklamada, Afrin büyük çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı şehir olarak belirtilirken, Türk ordusunun ve Türkiye destekli muhaliflerin saldırı tehdidi karşısında nüfusun çoğunluğunun kaçtığı ifade edildi. Menbiç gerginliği Türkiye ile ABD arasında Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı genişletme isteğine ilişkin yaşanan görüş ayrılığı da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeniden Zeytin Dalı Harekâtı'nın genişletilebileceği sinyali verdi. Erdoğan, Afrin'in ardından TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki harekatını Menbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı ile sürdüreceğini açıkladı. Erdoğan daha önce de ABD'yi "Menbiç'i boşaltmaya" çağırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin bu taleplerine de yanıt verdi. Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD birliklerinin Menbiç’ten çekilmeyeceğini belirtti. Manning, Türkiye'nin Menbiç’e bir saldırı düzenlenmesi hâlinde ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye Demokratik Güçleri’ni koruyup korumayacağı sorusuna yanıt olarak buradaki ABD varlığının tüm taraflara "açık bir biçimde ifade edildiğini" söyledi. "Bildiğiniz gibi Menbiç’te ABD güçleri var. Afrin’de, Batı Suriye’de yok ancak Menbiç’te ABD güçleri var" diyen Pentagon Sözcüsü, "Orada ABD güçlerinin bulunduğu tüm taraflar açısından açık. Ve çatışmanın yaşanmaması için tüm tedbirleri alacağız" diye konuştu. Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ile "yakın temas" hâlinde olduklarını söyleyen Manning, "Türkiye ile diplomatik görüşmelerde kullandığımız hedef odaklı bir mekanizmaya sahibiz" dedi. Suriye rejimi Afrin'i BM'ye taşıdı Öte yandan Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili Suriye rejiminden de açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Günevlik Konseyi ve Genel Sekreteri'ne gönderdiği yazılı mesajlarda, "Türkiye rejiminin başkanının kendi işgal birliklerinin Afrin'i kontrol ettiği yönündeki açıklamaları hukuka aykırıdır" ifadeleri kullanıldı. Suriye yönetimi, Türkiye'nin birliklerini "derhal" geri çekmesini istedi.