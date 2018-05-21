Türk hükümetinden Almanya'daki seçim kampanyası yasağına eleştiri

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Die Welt gazetesine verdiği demeçte Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütebilmesi gerektiğini belirtti. Akdağ, "Türk siyasetçilerin Almanya'da etkinlik düzenleyerek yurttaşlarını partilerin siyasi hedefleri konusunda bilgilendirmesi bir görev" dedi.

Almanya’da yaşayan Türklerin, bütün siyasi partilerden politikacıların amaç ve fikirleri hakkında bilgilendirilmesinin "demokratik hakları" olduğunu söyleyen Akdağ, "Alman hükümetinin bu demokratik hakkı ihlal etmemesi ve Türk siyasetçilerin Almanya'daki seçim etkinliklerine izin vermesi önemli" dedi. Akdağ Türk hükümetinin Almanya'da uzun yıllar seçim etkinlikleri düzenleyebilmesinin ardından neden durumun birden bire değiştiğini anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

Yurt dışında üç milyon Türk seçmen bulunuyor. En fazla Türk seçmen 1 milyon 400 binle Almanya'da yaşıyor.

Türkiye'de geçen yıl düzenlenen Anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenleme girişimleri tartışmalara neden olmuştu. Alman hükümeti bunun üzerine Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin siyasetçilerinin seçimlerden üç ay önce Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesini yasaklamıştı. Almanya'da Türk hükümetinden siyasetçilerin planladığı etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliklerin iptal edilmesine tepki göstererek, Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuş, bu açıklama Alman siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.

Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Avusturya da Türk siyasetçilerin seçim etkinliklerini yasaklamıştı.

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışındaki en büyük seçim etkinliğini dün Saraybosna'da düzenledi. Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerden Türk vatandaşlar da Saraybosna’ya gitti.

dpa, AFP / HT, BÖ

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