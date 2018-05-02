Türk hükümetine cezaevindeki gazeteciler için çağrı

Af Örgütü’nün açıklamasında ise Türkiye basın özgürlüğünün zincire vurulduğu belirtildi.Almanya’da gazeteci ve yazarların meslek kuruluşları ile Uluslararası Af Örgütü tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda Türkiye'de medya çalışanlarının durumuna ve basın özgürlüğü ihlallerine dikkat çekildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Alman Yayıncılar Birliği ve Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya ortak bir açıklama yayınlayarak Türkiye'ye cezaevinde bulunan gazeteci, yazar ve sanatçıların serbest bırakılmasını talep etti. Ortak mesajda, "Türkiye'de son aylarda çok sayıda yeni tutuklama ve verilen hükümler ile siyasi gelişmelerin Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünü tehdit etmeyi” sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, yazar Aslı Erdoğan'ın ve gazeteci Deniz Yücel'in tahliye edilmiş olmalarına rağmen gazeteci ve yazarların durumunun kaygıyla izlendiği vurgulandı. Açıklamada, "Tehdit edilen, takibata uğrayan ve cezaevine konulan meslektaşlarımızın dayanışmamıza ve yardımıza ihtiyacı var” denildi.