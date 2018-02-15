Türk işadamının takımına 'yasadışı uygulama' suçlaması

Bunun üzerine Çarşamba günü Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Oliseh, "Yasadışı uygulamalara katılmayı ve kanunları ihlal etmeyi reddettiğim için Fortuna Sittard tarafından görevime son verildi" iddiasında bulundu.

Fortuna Sittard yönetimi, uzun süreden beri devam eden olumsuz davranışları nedeniyle 43 yaşındaki Nijeryalı teknik adamla ilişiğin kesildiğini bildirdi.

Hollanda 1. liginde 44 puanla üçüncü sırada bulunan Fortuna Sittard, son 4 maçtını da kaybetti. Bunun üzerine teknik direktör Sunday Oliseh'in görevine son verildiği açıklandı.

Ülkenin Premier Ligi olan Eredivisie'nin bir alt liginde mücadele eden Fortuna Sittard yönetimi ise, Oliseh'in açıklamalarının asılsız olduğunu savunarak, konuyu Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Tahkim Kurulu'na götüreceklerini açıkladı.

Eski Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Hollanda 1. futbol ligi (Eerste Divisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın teknik direktörü Sunday Oliseh, "yasadışı uygulamalara katılmak istemediği" için görevine son verildiğini öne sürdü.

https://twitter.com/SundayOOliseh/status/963804333618946049

Nijerya Milli Takımı, Ajax ve Juventus ve Borussia Dortmund takılmarının eski futbolcusu olan Aliseh, "yasadışı uygulamaların" ne olduğunu açıklamadı.

Oliseh, Voetbal International dergisine verdiği röportajda, "Ayrıntılarını açıklayamam çünkü konu şu an avukatlarımda. Benim yaşımda ve kariyerimdeki bir kişi yasadışı işlere bulaşmak istemez. Hayatım boyunca hiç yasadışı işe karışmadım, karışmam da" diye konuştu.

Fortuna Sittard kulubü ise, Perşembe günü yazılı bir açıklama yaparak, Sunday Oliseh'in iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Kulüp, "temeli olmayan suçlamalar" dediği Oliseh'in iddialarıyla ilgili olarak Hollanda Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvurulacağını bildirdi. Böylece, tarafsız bir kurul olan tahkimin, Oliseh'ten iddialarını kanıtlamasını isteyebileceği vurgulandı.

Fortuna Sittard açıklamasında, Nijeryalı teknik adamın kaybedilen son 4 maç yüzünden değil, uzun süreden beri kulüp içinde devam eden olumsuz davranışları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.