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Türk Kızılayı: 'Afrin’den Mülteci Akınına Hazırız'

25.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Suriye’nin Afrin bölgesinden gelecek olası bir mülteci akınına hazırlandıklarını kaydetti. Reuters haber ajansına göre Kınık, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun başlamasının ardından Afrin’in kuzey doğusundaki Azez bölgesi yakınında üç kamp alanı oluşturulduğunu kaydetti.

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin Afrin bölgesinden gelecek olası bir mülteci akınına hazırlandıklarını kaydetti.

Reuters haber ajansına göre Kınık, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun başlamasının ardından Afrin'in kuzey doğusundaki Azez bölgesi yakınında üç kamp alanı oluşturulduğunu kaydetti. Afrin'den kaçan mültecilerin çoğunun bu bölgeye gitmesi bekleniyor.

Afrin 324 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. BM rakamlarına göre bunun üçte birinden fazlasını yerlerinden olan siviller oluşturuyor. Kınık'a göre Türk Kızılayı 50 bin kişiyi Afrin yakınındaki beş kampta barındırmaya hazırlanıyor.

Reuters'a göre Kınık, yeni kampların, İdlib yakınındaki iki kampa ek olarak kurulduğunu aktardı. Burada Rusya destekli Suriye rejim güçleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasındaki çatışmalar 30 bin kişinin evlerinden olmasına neden olmuştu.

"Kapasitemizin üzerine çıkabiliriz”

Reuters'a göre Kınık, sivillerin henüz kamplara ulaşamadığını çünkü, Afrin'de gerilimin artması nedeniyle YPG güçlerinin bulundukları yerden hareket etmelerine izin vermediğini kaydetti. Ancak Kınık olası bir göç hareketi halinde Türk Kızılayı'nın beklentilerinin üzerinde mülteciye barınak sağlamaya alışık olduğunu bildirdi.

BM de Salı günü yaptığı açıklamada sivillerin hareket etme özgürlüğünün hem bölgedeki çatışmalar, hem de Afrin'deki yerel yetkililerin bölgenin giriş ve çıkış noktalarını kapatmasından dolayı engellendiğini kaydetmişti.

Reuters'a göre Kınık, Afrin'deki çatışmalar sona erince 150 bin kişinin Halep'e geri dönmesini, ayrıca çok sayıda sivilin Azez'den ayrılarak, Suriye'nin başka bölgelerindeki kasabalarda yer alan evlerine dönmelerini umduğunu kaydetti.

Kınık, BM ve ona bağlı İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), Suriyeli mültecilerin barındırılması konusunda Türk Kızılayı'na destek verdiklerini, ancak Türkiye'nin operasyonunun başlamasından bu yana onların da Afrin'deki çalışmalarını durdurduğunu bildirdi.

OCHA sözcüsüne göre ise bunun nedeni bölgedeki güvensizlik.

Reuters'a konuşan Kınık, Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak gibi ülkelerin neredeyse yedi yıl önce başlayan Suriye iç savaşının tüm insani yükünü sırtlandıklarını kaydetti ve bu ülkelerin uluslararası toplumdan daha çok destek görmeyi hak ettiklerini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SURİYEYİ SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ GIBI BURAYA TASIDIKTAN SONRA OPERASYONA NE GEREK VAR.. GERCI BIZ AYASOFYA IBADEDE ACILSIN DERKEN DEMIR KILISENIN ACILDIGI GÖRDÜK ALIŞTIK
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