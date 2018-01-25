Türk Kızılayı: 'Afrin’den Mülteci Akınına Hazırız'

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin Afrin bölgesinden gelecek olası bir mülteci akınına hazırlandıklarını kaydetti.

Reuters haber ajansına göre Kınık, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun başlamasının ardından Afrin'in kuzey doğusundaki Azez bölgesi yakınında üç kamp alanı oluşturulduğunu kaydetti. Afrin'den kaçan mültecilerin çoğunun bu bölgeye gitmesi bekleniyor.

Afrin 324 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. BM rakamlarına göre bunun üçte birinden fazlasını yerlerinden olan siviller oluşturuyor. Kınık'a göre Türk Kızılayı 50 bin kişiyi Afrin yakınındaki beş kampta barındırmaya hazırlanıyor.

Reuters'a göre Kınık, yeni kampların, İdlib yakınındaki iki kampa ek olarak kurulduğunu aktardı. Burada Rusya destekli Suriye rejim güçleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasındaki çatışmalar 30 bin kişinin evlerinden olmasına neden olmuştu.

"Kapasitemizin üzerine çıkabiliriz”

Reuters'a göre Kınık, sivillerin henüz kamplara ulaşamadığını çünkü, Afrin'de gerilimin artması nedeniyle YPG güçlerinin bulundukları yerden hareket etmelerine izin vermediğini kaydetti. Ancak Kınık olası bir göç hareketi halinde Türk Kızılayı'nın beklentilerinin üzerinde mülteciye barınak sağlamaya alışık olduğunu bildirdi.