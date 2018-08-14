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Türk kocası kaçan Rus anne, kızını öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 07:04 | Son Güncelleme

18 yaşındaki Yulia, Rusya'da erkek kardeşi Sertan Değirmenci tarafından evde ölü bulundu. Genç kızı, Türk kocası tarafından terk edilen annesinin öldürdüğü ortaya çıktı.

Türk kocası kaçan Rus anne, kızını öldürdü!

Rusya’da yürek parçalayan bir aile dramı yaşandı. Türk kocasının evi terk etmesinin ardından öz kızını uyurken baltayla öldürmekle suçlanan Tatyana adlı bir kadın gözaltına alındı. Olay şöyle gelişti;

Perm iline bağlı Çaykovski şehrinde 18 yaşındaki Yulia isimli genç kız erkek kardeşi Sertan Değirmenci tarafından evde ölü bulundu. Maktulün, uyuduğu sırada aldığı balta darbeleriyle öldürüldüğü belirlendi. Rus medyasında yer alan haberlere göre Çaykovski şehrindeki evinde öldürülen genç kızın 49 yaşındaki Tatyana isimli annesi, cinayet zanlısı olarak olaydan bir gün sonra İjevsk’te gözaltına alındı. Savcılık yetkilileri, anne ile kız arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından cinayetin işlendiğinden şüphelenildiğini açıkladı.

'SON DÖNEMDE ÇOK TUHAF DAVRANIYORDU'

Gazetecilerin konuştuğu bir aile yakını, “Bu aileyi uzun yıllardır tanıyorum. Anneleri son dönemde çok tuhaf davranıyordu. Hangi sebeple kızını öldürmüş olabilir? Şoktayım. Her zaman kızından gururla bahsederdi. Türk eşinden boşandıktan sonra nafaka almadı ve çocuklarına bakabilmek için birkaç işte birden çalışıyordu. Apatmanlarda temizlikçilik yapıyordu” dedi. Aynı kaynak, Rus kadının ismi açıklanmayan Türk eşi ile Çaykovski’ye çalışmak için geldiğinde tanıştıklarını, çocukların doğumundan sonra Türk kocanın Türkiye’ye kaçtığını, aileye destek olmadığını söyledi.

‘7 KIZIM OLSA HEPSİNİ ÖLDÜRÜRDÜM’

Psikolojik sorunlar yaşadığı anlaşılan ve geçimini temizlikçilik yaparak sağlamaya çalışan annenin ilk ifadesinde kızıyla çok şiddetli kavgalar ettiğini söyledi, ‘Onun gibi 7 kızım olsa hepsini öldürürdüm’ diyerek pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.

SERTAN'DAN SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

YulIa’nın kanlar içindeki cansız bedenini evde bulan Sertan, sosyal medya üzerinden ‘Kardeşime cenaze yapacak paramız yok lütfen bize yardım edin’ diye çağrıda bulundu. (GAZETE VATAN)

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