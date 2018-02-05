HABER

Türk kökenli aile evlerinde ölü bulundu

05.02.2018 19:44 | Son Güncelleme

Almanya'da Türkiye kökenli dört kişilik bir aile evlerinde ölü bulundu.

Türk kökenli aile evlerinde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığını açıkladı.Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Esslingen şehrinde dört kişilik Türkiye kökenli bir aile Pazartesi günü evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Olay sonrası açıklama yapan polis, ihbar üzerine eve giren itfaiye ekiplerinin evde Türkiye kökenli 29 yaşındaki anne ve baba ile üç ve dört yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerine ulaştıklarını belirtti.

Polisin aktardığı bilgiye göre bugün öğle saatlerinde aileyi ziyarete giden bir akrabaları, kapı ziline cevap gelmeyince evin camından içeri baktı ve yerde yatan iki kişinin bedenini görünce polisi aradı.

Eve maske takarak giren itfaiye ekipleri, içeride dört kişilik ailenin cansız bedenlerine ulaştılar. Polis, itfaiyenin eve girdiğinde aile bireylerinin ölmüş olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayın cinayet veya intihar vakası olarak değerlendirilmesi için bir ipucu olmadığını bildirdiler. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

dpa,AFP/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia

New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Seren Serengil bir anda stüdyoyu terk edince...

Seren Serengil bir anda stüdyoyu terk edince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Gerginliği

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Gerginliği

Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

BM Suriye’de Sivillere Yardım Ulaştıramamaktan Şikayetçi

BM Suriye’de Sivillere Yardım Ulaştıramamaktan Şikayetçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.