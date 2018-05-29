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Türk kökenliler eğitim ve istihdamda dezavantajlı

29.05.2018 00:16 | Son Güncelleme

OECD tarafından yapılan bir araştırma, Almanya’da eğitim ve istihdam alanında Türklerle Almanlar arasındaki uçurumun sürdüğünü ortaya koydu.

Türk kökenliler eğitim ve istihdamda dezavantajlı

AB ülkelerinde göçmen kökenlilerin çocuklarının nüfusa oranı giderek artmasına rağmen eğitim ve istihdamdaki uçurum sürüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve AB Komisyonu'nun ortak araştırması, göçmen kökenlilerin çocuklarının dezavantajlı konumunun sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırmanın Almanya bölümünde Türkiye'den ve eski Yugoslavya coğrafyasından gelen göçmenlerin çocuklarının eğitim ve istihdam durumları incelendi. Ebeveynleri çoğunlukla "misafir işçi" olarak bu ülkeye gelen çocukların eğitim seviyelerinde anne-babalarına göre bir iyileşme gözlemlense de, genel tablo özellikle Türk kökenlilerin eğitim konusunda hala diğer Alman vatandaşlarının gerisinde kaldığına işaret ediyor.

Beş gençten biri liseyi bitirebildi

Araştırmaya göre Almanya'da yaşayan Türkiyeli annelerin yüzde 50'si ve babaların yüzde 30'unun herhangi bir diploması bulunmazken; 2012 yılında okulu terk eden Türk kökenli çocuk ve gençlerin oranı yüzde 10 olarak kaydedildi. Aynı yıl, liseyi bitirerek üniversiteye başvurmaya hak kazanan Türklerin oranının ise Almanların hayli gerisinde olduğu görüldü. 2012'de her dört Yugoslavya göçmeni ve her beş Türkiyeli göçmenden yalnızca birinin çocukları liseyi bitirebildi.

İstihdamda Almanlarla fark açılıyor

Türkiyeli göçmenlerin çocuklarında istihdamda da ilerleme kaydedilemedi. 2012 yılı itibarıyla Türk kökenli gençlerin yüzde 35 ila yüzde 40'ı meslek eğitimi görürken istihdam oranları erkeklerde yüzde 45 ve kadınlarda yüzde 35 olarak kaydedildi.

Öte yandan diploma sahibi olmayan Türkiyeli göçmen kadınların sayısında artış gözlendi. 2000 yılında Almanya'da yaşayan Türk kökenli kadınların yüzde 33'ünün diploması bulunmazken, bu oran 2012'de yüzde 49'a çıktı. Bunun nedeninin evlilik yoluyla Almanya'ya gelenlerin sayısında gözlenen artış olabileceği belirtilirken bu yolla ülkeye gelen kadınların çoğunun düşük eğitim seviyesine sahip olduğuna araştırmada dikkat çekiliyor.

dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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