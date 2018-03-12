Türk kuruluşlarına yönelik saldırılara Türkiye'den tepki

Alman polisi saldırılarla Kürt gruplar arasında olası bağlantıları araştırıyor.Almanya’da camilere ve Türklere ait kuruluşlara yönelik saldırılar devam ederken Türkiye'den tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuya ilişkin olarak "Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi” şeklinde konuştu.

Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir” dedi.

Saldırılar sürüyor

Almanya'da Türklere ait kuruluşlara yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ahlen kentinde Ülkü Ocağı binasına ve binanın önünde park edilmiş bir araca Pazartesi sabaha karşı molotof kokteyli atıldığı bildirildi. Polis, binanın dış cephesinin isle kaplandığını, ancak aracın alev almadığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve saldırının siyasi nedenlerle düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.