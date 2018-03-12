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Türk kuruluşlarına yönelik saldırılara Türkiye'den tepki

12.03.2018 22:56 | Son Güncelleme

Almanya'da Türk cami ve kuruluşlarına yönelik saldırılar sürerken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Almanya’ya nota verildiğini açıkladı.

Türk kuruluşlarına yönelik saldırılara Türkiye'den tepki

Alman polisi saldırılarla Kürt gruplar arasında olası bağlantıları araştırıyor.Almanya’da camilere ve Türklere ait kuruluşlara yönelik saldırılar devam ederken Türkiye'den tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuya ilişkin olarak "Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi” şeklinde konuştu.

Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir” dedi.

Saldırılar sürüyor

Almanya'da Türklere ait kuruluşlara yönelik saldırılar sürüyor. Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ahlen kentinde Ülkü Ocağı binasına ve binanın önünde park edilmiş bir araca Pazartesi sabaha karşı molotof kokteyli atıldığı bildirildi. Polis, binanın dış cephesinin isle kaplandığını, ancak aracın alev almadığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve saldırının siyasi nedenlerle düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Almanya’nın diğer kentlerinde de hafta sonunda Türklere ait cami ve kuruluşlara saldırılar düzenlenmişti. Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii kundaklanmıştı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Meschede kentinde Türk-Alman Dostluk Derneği'ne Pazar gecesi molotof kokteyli atılmıştı. Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe kentinde de bir caminin camları kırılmış, bir manav dükkanı da kundaklanmıştı. Baden-Württemberg eyaletinin Lauffen kentinde de bir camiye molotof kokteyli ile saldırı düzenlenmişti.

Saldırıların Almanya'nın birçok kentinde hafta sonunda Kürt gruplar tarafından düzenlenen, Türk ordusunun Afrin operasyonunu protesto gösterileriyle bağlantısı araştırılıyor.

Saldırılara tepkiler

Saldırılara tepkiler de sürüyor. Almanya Kürt Toplumu adlı dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılardan üzüntü duyulduğu belirtilerek, saldırıların en sert şekilde kınandığı vurgulandı. Dernek Başkanı Ali Ertan Toprak, “Bu saldırılar masum insanların hayatını tehlikeye atıyor, her şeyden önce Kürtlerin taleplerine siyasi olarak zarar veriyor ve Almanya'da barışçıl birlikte yaşamı tehdit ediyor” ifadesini kullandı.

Toprak, Almanya'da yaşayan Kürtlere protesto gösterilerini barışçıl bir şekilde yapmaları çağrısında bulundu. Kürt gençlere sosyal medya üzerinden Türklere ait kuruluşlara yönelik saldırılar düzenleme çağrısı yapıldığına dikkat çeken Toprak, ancak bu şiddet çağrılarından kimin sorumlu olduğunun bilinmediğini vurguladı. Toprak, bu çağrıların PKK’nın yanı sıra MİT tarafından da yapılmış olabileceğini iddia etti.

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da, Türklere ait kuruluşların daha iyi korunmasını ve kundaklama eylemlerinin "titizlikle aydınlatılmasını” talep etti.

DW,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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