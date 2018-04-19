Türk Lirası neden tarihin en düşük düzeylerini gördü?

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki cihatçı grupların kontrolü altında bulunan Duma bölgesine yönelik ordunun kimyasal saldırı düzenlediği yönündeki iddialar bu ülkeye bir dış müdahale olasılığını gündeme getirdi.

Ancak son dönemlerde, Suriye'de gerçek bir savaş çıkma ihtimali negatif baskıyı daha da artırdı.

Dünya piyasaları bir süredir ABD ile Çin arasında beliren ticaret savaşı ihtimalinden dolayı aşağı yönlü baskı altında bulunuyordu.

Ancak piyasa oyuncuları, Türkiye'ye özgü bazı riskler nedeniyle liranın en fazla değer kaybeden para birimleri arasında olduğunu söylüyor.

Bu hafta içerisinde jeopolitik risklerin artması nedeniyle yalnızca lira değil, gelişmekte olan ülke para birimlerinin neredeyse tamamı değer kaybetti.

Yılbaşından bu yana yüzde 11 değerlenen euro da 5 TL'nin üzerinde işlem görmeyi sürdürürken, sterlin de 5.90 düzeylerinde seyrediyor.

Çarşamba günü 4.1934 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gören dolar, lira karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Türk lirası, bu hafta içerisinde dolar, euro ve sterlin karşısında üst üste tarihin en düşük düzeylerine geriledi.

ABD, Suriye'yi vurabileceği yönünde açıklamalar yaparken, Rusya da atılacak füzeleri havada imha etme vaadinde bulundu.

Piyasanın da bu hafta içerisinde Suriye konusunda gelen her açıklamaya karşı hassasiyeti oldukça yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü "Hazırlan Rusya, füzeler geliyor" dediği Twitter mesajının ardından euro, dolar ve sterlin, Türk lirası karşısında tarihi rekorlarını yeniledi.

Türkiye'nin Suriye'ye yakınlığı ve olası bir müdahaleden en çok etkilenecek ülkelerden birisi olmasının da mevcut riskleri daha da kötüleştiren bir etken olarak gösteriliyor.

Türkiye'de aşırı ısınma korkusu

Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha fazla değer kaybetmesine neden olan iç gerekçelerin başında ekonominin aşırı ısınma endişesi geliyor.

Aşırı ısınma, hem enflasyonun hem de büyümenin yüksek olduğu ekonomik durumlar için kullanılan bir ifade.

Son açıklanan verilere göre, Mart ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 10,23 ile çift haneli sayılara ulaştı.

Türk ekonomisi, aynı zamanda 2017 yılında yüzde 7,4 ile 2013'ten bu yana en yüksek büyüme oranını kaydetti.