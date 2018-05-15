Türk Lirası'ndaki hızlı düşüş diğer gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiliyor?

Türkiye, Arjantin'den sonra bu yılın başından beri dolara karşı en çok değer kaybeden ikinci gelişen ülke para birimi.

Bir başka rekor da Euro/TL kurunda 5,30 ile geldi.

Gün içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bir rapor yayımlayarak Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu söylemesi satış dalgasının güçlenmesine yol açtı.

Erdoğan'ın röportajında düşük faizde ısrarcı olarak yeniden seçilmesi takdirinde ekonomi yönetiminde daha sıkı söz sahibi olacağını söylemesi Türk Lirası'nda satış baskısına yol açtı.

Online döviz alım-satım sitesi olan Forex Time'dan Jameel Ahmad, Lira ile beraber gelen satış dalgasının diğer gelişmekte olan ülkeleri de etkilediğini söylüyor.

Bazı analistler, Arjantin pesosundaki bu düşüşün Türk Lirası'ndaki düşüşle hızlandığını öne sürüyor.

Bu yüzden Arjantin Merkez Bankası, üç olağanüstü faiz artırımını peş peşe yapmıştı. Üç faiz artırımıyla birlikte Arjantin'de faizler yüzde 27'den yüzde 40'a çıkarıldı.

Türk Lirası'ndaki bu hızlı değer kaybının gelişmekte olan diğer para birimleri üzerinde satış baskısı yaratıp yaratmayacağı merak edilen konulardan biri.

ABD ekonomisindeki toparlanma ve ABD Merkez Bankası Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentileri, Türkiye'yi de kapsayan gelişen ülkelerin para birimleri ve tahvilleri üzerinde uzun süredir satış baskısı yaratıyor.

Ahmad, daha önce yatırımcıların Türk Lirası ve Arjantin Pesosu'ndaki gelişmeleri birbirinden bağımsız değerlendirdiğini, ancak son zamanlarda bu iki ülkedeki satış dalgasının diğer ülkeleri de etkilediğini gördüklerini öne sürüyor.

Ahmad'e göre Salı sabahı Erdoğan'ın yorumlarının ardından Türk Lirası'nda görülen satış dalgası, diğer gelişmekte olan piyasalarda da zayıflığa yol açtı.

Bloomberg'in stratejistlerinden Mark Cudmore da Erdoğan'ın Bloomberg'e verdiği röportaj ile hem Türk Lirası'na hem de gelişmekte olan para birimlerine 'bir kurşun attığı' görüşünde:

"Zayıflık bulaşıcı olduğu için gelişmekte olan para birimlerinde satış dalgası aşamasına geldik; çünkü kayıplar da ABD kazançları da bütün sektörü baskılayacak kadar yüksek."

'Piyasa zayıf ülkeye ceza kesiyor'

Almanya merkezli yatırım şirketi Allianz'ın baş ekonomi analisti Mohamed El-Erian ise Twitter'dan gelişmekte olan ülkelerdeki bulaşıcılık riskine dair şunları söyledi:

"Evet, Türkiye ekonomik politikalar açısından ayrı bir duruma sahip. Ancak geçmişe bakarsak teknik sıçrayışlar göz ardı edilemez."