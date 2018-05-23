Türk Lirası’nın Değer Kaybı Sürüyor

Türk Lirası’nın değerinde rekor kayıplar yaşanırken durum yatırımcıların Türkiye’yi terkedebileceği yolundaki endişelerle, hükümetin gelişmeleri yönetebileceğine dair şüpheleri artırdı.
Türk Lirası’nın dolar karşısında son iki gün içindeki değer kaybı yüzde 5 oldu.
Merkez Bankası’nın 7 Haziran’daki para politikası toplantısı öncesinde faizleri artırması konusunda üzerindeki baskı artarken, banka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği nedeniyle buna pek istekli görünmüyor.
Yüksek faizler Türk Lirası’nın değerinin yeniden artmasına imkan tanırken, enflasyonu da azaltabilir. Ancak bununla birlikte borç almayı daha pahalı hale getirerek ekonomik büyümeye zarar verebilir.
Türk Lirası sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Durum ithal malların fiyatlarını arttırdığı için bu, Türk vatandaşlarının alım gücünü daha da azaltıyor. Ayrıca daha fazla yatırımcının Türkiye’den parasını çekme riskini de beraberinde getiriyor.
Ekonomistler durumun kısmen Amerika Merkez Bankası’nın faizleri artırmasıyla bağlantılı olduğunu kaydediyor. Washington’un amacı yatırımcıların paralarını başka ülkelere taşımasından çok Amerika içinde tutmalarını sağlamak.
Türkiye, yabancı sermayeye ihtiyacı olan bir ülke. Brezilya ve Arjantin’in para değerlerinde de sert düşüşler yaşandı.
Ancak Türk Lirası siyasi gelişmeler nedeniyle daha fazla etkilenmiş durumda. Merkez Bankası bağımsız görünse de Erdoğan faizlerin artmaması için baskı uyguluyor.
Londra’da Capital Economics’de ekonomist olan Hason Tuvey, Merkez Bankası’nın harekete geçmemesi durumunda Türk Lirası’nın daha da değer kaybedeceğini belirtiyor.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Lirası’ndaki düşüşü seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir eglişme olarak değerlendirdi ve Erdoğan’ı hedef alan yabancı kökenli darbe çabası olarak yorumladı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Erdoğan’ı Merkez Bankası’nın para politikasına müdahale etmemeye çağırdı ve ekonominin “duvara çarpmak” üzere olduğunu kaydetti.
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