Türk Lirasının Değer Kaybı Sürüyor

Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Trump yönetiminin bazı Türk ürünlerinin Amerikan pazarına gümrük vergisiz girmesi uygulamasını yeniden gözden geçirdiğini açıklamasından sonra liranın değer kaybı rekor düzeye ulaştı. Türk ürünlerine tanınan ayrıcalığın kaldırılması halinde bundan 1,66 milyar dolar civarında ürünün etkilenebileceği belirtiliyor.

ABD Ticaret Temsilciliği’nin uygulamayı gözden geçirme kararı, Amerika’nın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi kararına misilleme olarak Ankara’nın da Amerikan ürünlerine ek tarife getirmesinin sonrasına denk geldi.

Türk Lirası bu yıl içerisinde toplamda yüzde 27 oranında değer kaybetti. Bugün yüzde 2 daha değer kaybeden lira bir ara ABD Doları karşısında 5,1920’yi görerek rekor kırdı.

SEB Yükselen Piyasalar Baş Stratejisti Per Hammarlund, Türk Lirası’nın değer kaybının devam etmesinin beklendiğini söyledi.

ABD Ticaret Temsilciliği’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından, motorlu araçlar ve parçalar, mücevher, değerli metaller ve taş ürünleri gibi ürünler faydalanıyor.

Temsilciliğin bir sözcüsü, Türkiye’nin programını katılımını gözden geçirme kararının Türkiye’de ev hapsindeki rahip Andrew Brunson’ın durumuyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

