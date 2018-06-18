Türk öğretmenlerin yeterlilik düzeyi ölçüldü

Japonya ve Finlandiya’da ise öğretmenlerin eğitim düzeyi çok daha yüksek.Alman ile ABD’li ekonomi uzmanlarının 31 ülkede yaptığı araştırmaya göre, öğrencilerin okul başarısı ile öğretmenlerin bilişsel yeterlilik düzeyi arasında doğrudan bir bağ bulunuyor. Buna göre Türkiye ile Şili’deki öğretmenlerin yeterlilik düzeyi, temel eğitimin ardından yapılan mesleki eğitimini tamamlamış Kanadalı bir yetişkinin yeterlilik düzeyinde.

Japonya ile Finlandiya’daki öğretmenlerin yeterlilik düzeyi ise yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış üniversite mezunu bir Kanadalı’nın düzeyinde. Alman öğretmenler ise 31 ülke arasında matematik konusunda üçüncü en iyi sırayı alırken okuma konusunda onuncu sırada yer aldı.

Öğrencinin başarısı öğretmene bağlı

Almanya’daki Eichstätt-Ingolstadt Katolik Üniversitesi, Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo ve ABD’deki Standford Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı araştırmada 31 ülkenin öğretmenlerinin vasıfları ile OECD tarafından yaptırılan ve öğrencilerin başarısını ölçen PISA testinin sonuçları karşılaştırıldı. Bu araştırmaya göre, öğretmenler matematik ile okuma konusunda ne kadar iyi olursa, öğrencilerin başarısı da o kadar yüksek oluyor.